Eindejaar in Roeselare officieel van start: “Radio 2 is een enorme meerwaarde voor naambekendheid stad”

Na de kerstchalets twee weken geleden, is nu ook de rest van het kerstgebeuren in Roeselare geopend. Radio 2 blijft tot oudejaarsavond, de overige attracties tot het einde van de kerstvakantie.

In de studio van Radio 2 gaf burgemeester Kris Declercq de aftrap voor vier weken kerstplezier in de Rodenbachstad. “De aanwezigheid van Radio 2 moet van onze stad de gezelligste stad van Vlaanderen maken”, klinkt het enthousiast. “De aanwezigheid van de radiozender samen met het reuzenrad, de carrousel en de rolschaatspiste zorgt voor een plazagevoel waar het voor families aangenaam vertoeven is. We hebben veel geïnvesteerd in marketing en reclame en zijn ervan overtuigd dat een mediapartner zoals Radio 2 voor heel wat extra naambekendheid in onze stad zal zorgen. Dergelijk initiatief is ook belangrijk voor horeca en handelaars na twee afgeslankte eindejaarsperiodes.”

Formidabele Kerstmis

Vanaf vandaag, 10 december, zendt Radio 2 drie weken lang uit vanop de Grote Markt. Eerst nog met een normale programmatie, maar vanaf kerst tot oudejaarsavond is er de Top 2000, waarbij afgeteld wordt naar de (nieuwe?) nummer 1. Ook burgemeester Kris Declercq heeft alvast zijn lijstje klaar. “Op drie staat Toto met ‘Africa’. Ik zag hen afgelopen zomer aan het werk in Middelkerke en geniet nu nog na. Op twee staat ‘Piano Man’ van Billy Joel, een echte klassieker. Op de eerste plaats kies ik voor ‘Formidabele Kerstmis’ van Xavier Debaere. Het ultieme nummer voor een fantastisch eindejaar!”

Een zicht over de Grote Markt, een plaza van gezelligheid. © Stefaan Beel

Er zijn ook heel wat optredens voorzien. Gers Pardoel was vandaag als eerste aan de beurt, volgende zaterdag is het aan De Romeo’s en tijdens de laatste week elke dag om 16 en 18 uur.

Twee weken geleden al openden de kerstchalets op het Stationsplein, daar is er ook nog een leuke attractie bijgekomen. Daarnaast rijdt er de laatste dagen van het jaar nog een kersttreintje door de stad en er zijn sfeervolle projecties voorzien.