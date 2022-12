Waar parkeren en wat te doen? Dit is jouw plannetje voor eindejaar in Roeselare

Eindejaar belooft magisch te worden in Roeselare. Naast de komst van Radio 2, met de Top 2000 als climax, is er ook nog de aanwezigheid van een reuzenrad, carrousel, rolschaatspiste, kersttreintje, kerstchalets en veel meer.

Op de shoppingzondagen 11 en 18 december is er ook nog eens kerstmarkt voor de goede doelen in de Zuidstraat. Dan is het centrum grotendeels verkeersvrij. Op het plannetje hierboven heb je een overzicht van wat er waar te vinden is, net als alle parkings.

Alle informatie via www.visitroeselare.be.