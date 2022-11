Radio 2 komt drie weken live naar Roeselare met Top 2000 als apotheose, reuzenrad keert terug

Een reuzenrad, carrousel, kersttreintje, sfeervolle chalets én Radio 2 dat drie weken lang radio komt maken vanop de Grote Markt. De aanpak voor eindejaar oogt meer dan aantrekkelijk. Alle ingrediënten zijn aanwezig om zo heel veel volk naar het stadscentrum te lokken en dat is dan weer goed voor zowel horeca als handelaars.

Voor het eerst sinds drie jaar kan de stad opnieuw vol gas geven voor het eindejaarsgebeuren en dat zal ook het geval zijn. Het wordt een eindejaar om niet snel te vergeten. Met tal van attracties, maar ook met de komst van Radio 2. Voeg daar nog eens tienduizenden energiezuinige lichtjes aan toe en je hebt op en top beleving.

“De gezelligste kerst beleef je dit jaar zeker in Roeselare. De binnenstad baadt zoals elk jaar in een winters sfeertje en er is zoveel leuks te doen. Dé blikvanger dit jaar is een unieke en grootschalige samenwerking met Radio 2, want van 10 tot 31 december wordt de Grote Markt de uitvalsbasis van ‘Zo klinkt eindejaar bij Radio2’. Met als apotheose – de laatste week van dit jaar – de Radio 2 Top 2000. Live radio en een scala van artiesten zullen de revue passeren”, begint burgemeester Kris Declercq.

De komst van Radio 2 is iets om mee uit te pakken voor de stad. Als de grootste radiozender van het land drie weken lang reclame maakt voor de stad, dan heeft dat een impact. “Vorig jaar waren er al enkele kleinschalige initiatieven en voelden we maanden later nog het effect van mensen die naar de Rodenbachstad afzakten door Radio 2. Dit jaar gaan we all the way en verwachten we dan ook heel veel volk van over heel Vlaanderen. Het is aan ons om die mensen zich thuis te laten voelen bij ons. Dit is een unieke kans voor onze stad”, horen we van Bart Verstraete, diensthoofd Economie die mee aan de kar trekt van het eindejaarsgebeuren.

Daarom dat er ook sterk wordt ingezet op winterse beleving voor jong en oud en dat een maand land. “Eindejaarshopping in een feeëriek versierde en verlichte stad, kerstattracties voor jong en oud zoals het reuzenrad, een rolschaatspiste, een carrousel en kerstchalets met allerlei lekkers”, aldus de burgemeester.

Niels en Metejoor

Het reuzenrad, de carrousel en rolschaatspiste komen net zoals de studio en het podium van Radio 2 op de Grote Markt. De nodige lichtjes moeten er een echt belevingsplein van maken. De beste nummers aller tijden zorgen voor extra sfeer, maar er zijn ook optredens van artiesten uit de Top 2000 en heel wat randanimatie. Tijdens de eindejaarslijst zijn er elke dag optredens van onder andere: Niels Destadsbader, Metejoor, Stan Van Samang, Margriet Hermans, The Starlings en Mama’s Jasje. Maar er volgen er nog veel meer.

“Het kerstdorp op de Grote Markt zal open gaan bij de start van het eerste shoppingweekend op zaterdag 10 december. Vanaf dan zal de kerstverlichting – volledig op basis van energiezuinige verlichting – ook schitteren in de stad en de deelgemeenten. Shoppingbeleving en duurzaamheid vormen twee belangrijke uitgangspunten van de verlichting. Zowel overdag als wanneer het donker is, word je ondergedompeld in een charmante sfeer. Inclusief projectie op het stadhuis en de Sint-Amandskerk.” Op het Stationsplein is er dan weer de terugkeer van de kerstchalets.

Veel volk voor de handelaars en horeca is natuurlijk het belangrijkste. Tijdens de twee weekends voor Kerstmis (10-11 en 17-18 december) zijn de Roeselaarse winkels en horeca zowel op zaterdag als op zondag open. Op zondag 11 en 18 december is de kerstmarkt vol goede doelen ook weer van de partij in de Zuidstraat.

Kersttreintje

Ook dit jaar is de Kerstman er. Hij bivakkeert in zijn kersthuis in de Noordstraat 27. Breng hem een bezoekje, ga op de foto, en ontvang iets lekkers. Vanaf vrijdag 23 tot zaterdag 31 december tuft er ook een kersttrein door de stad. Volledig aangekleed in energiezuinige kerstlichtjes. Via de Grote Markt, station, De Coninckplein en de Munt rijdt de trein doorheen het centrum. Opstappen is gratis voor jong en oud.

“Een leuke wedstrijd mag niet ontbreken. Samen met Radio2 rollen we een spectaculaire krasactie uit. Vanaf 10 december ontvang je bij elke aankoop een krasbiljet. Dit zowel op de dinsdagmarkt, in iedere centrumwinkel of horecazaak. Je maakt kans om honderden prijzen te winnen. Van tickets voor musicals, tot muzikale optredens of etentjes in Gault Millau restaurants uit Roeselare…”

“Naast de komst van Radio 2 zijn er kerstattracties voor jong en oud”

Op woensdag 28 december gaat de Santa Run door in de binnenstad. Je kan ofwel inschrijven voor 3,5 km of 10 km. En gezien de Radio 2 aanwezigheid komt er een warme oproep om zich tijdens de run uit te dossen in een muziekartiest. Inschrijven voor de loop kan op www.santarunroeselare.be.

Naast de gekende en goedkope centrumparkings (Wallenparking / Stationsparking / Moermanparking en De Munt) worden er ook dit jaar een aantal extra parkings voorzien: parking Vives aan de Bollenstraat, parking Vives aan de Wilgenstraat en aan de Burgerschool. Tijdens de twee kerstweekends zal je op zaterdag en zondag lekker lang kunnen parkeren aan 1 euro per 4 uur.

Dinsdagmarkt

Tijdens de eindejaarsperiode worden de marktkramen van de Grote Markt in een deel van de Noordstraat en in de Ooststraat opgesteld. De komende dinsdagen in december (6, 13, 20, en 27) en januari (3 en 10) staat de dinsdagmarkt opgesteld in de Ooststraat vanaf de Grote Markt tot aan de Delaerestraat richting station en in de Noordstraat.