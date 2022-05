Eerste Dranouter Trail laat sportievelingen en muziekliefhebbers over festivalterrein lopen

Dranouter Festival focust zich dit jaar niet alleen op fijne muziek, maar ook op heel wat randanimatie. De organisatoren denken daarbij ook aan sportievelingen. Die kunnen zich inschrijven voor de eerste Dranouter Trail, een 7km lang loopevenement dat de deelnemers door het festivalterrein loodst. Onderweg worden ze begeleid door dj’s en fanfares.

De coronacrisis gooide roet in het eten bij de twee vorige edities van Dranouter Festival. Deze zomer kan het echter opnieuw als vanouds. De organisatoren zorgen met onder meer ZAZ, Tindersticks, Portland en Intergalactic Lovers voor heel wat mooie muziek, ook naast het podium valt er heel wat te beleven.

“Dit jaar wordt een echte feesteditie met nog meer sfeer, beleving en ambiance”, zegt organisator Bavo Vanden Broeck. “Op ons nieuw podium Cirque bouwen we op van meer intieme muziek naar echte partybands. Er is een vernieuwde feestzone aan het campingterrein. De kers op de taart wordt echter de Dranouter Trail, op poten gezet door onze eigen straattheaterproductie ‘Feestcomiteit Dikkebusstraat’. Nog nooit eerder stelde een festival haar terrein ter beschikking voor een loopparcours.”

Eigen tempo

De Dranouter Trail vindt plaats op zondagvoormiddag 7 augustus, net voor de festivaldag start. De deelnemers kunnen zich vanaf 8.30 uur registeren op de vernieuwde feestzone op de Camping Zone langs de Dikkebusstraat. “We lopen in 3 waves, om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te houden”, aldus Bavo Vanden Broeck. “De eerste wave start om 9.30 uur, de tweede wave start om 10 uur en de derde om 10.30 uur. Alle deelnemers worden tegen 12 uur aan de finish verwacht. Iedereen mag lopen op zijn eigen tempo, er is geen tijdsregistratie.”

Nog nooit eerder stelde een festival haar terrein ter beschikking als een loopparcours

De organisatie werkte verschillende ticketformules uit, zodat zowel loopliefhebbers, vriendengroepen en mensen die al een combiticket hebben, kunnen deelnemen aan de trail. Enkel wie een geldig Dranouter Trail-ticket op zak heeft, kan deelnemen aan het loopevenement. Om alles in goede banen te kunnen leiden, kunnen slechts een beperkt aantal lopers deelnemen.

Goed doel

Wie enkel wil lopen, koopt een Dranouter Trail-Ticket van 18,50 euro aan via www.festivaldranouter.be/trail De trail in combinatie met een festivaldag kost maar 97 euro in plaats van 105,50 euro. Wie al een weekendticket kocht, die kan zich tijdens het festival inschrijven voor het loopevenement bij de acteurs van Feestcomité Dikkebusstraat. Er zijn maximum 500 plaatsen beschikbaar voor wie al een weekendticket heeft. In elk ticket zit gratis parking, verzekering via Sport Vlaanderen voor lichamelijke ongevallen, Aquarius, borstnummer en een Festival Dranouter-buff inbegrepen.

“We engageren ons om de opbrengst van de trail aan een goed doel te schenken”, zegt Bavo. “We schenken het geld aan het Bosfonds van het festival. Onze vzw compenseert immers een deel van de CO2-uitstoot van het festival met het aanplanten van bos. Zo motiveren we de lopers nog extra om zich in te schrijven.”