Dynamisch oudercomité van Sint-Elooi Wingene organiseert swingende 28ste De Livehistorie

Het oudercomité van basisschool Sint-Elooi Wingene zet opnieuw zijn schouders onder de inmiddels 28ste editie van De Livehistorie. Ditmaal wordt de sporthal op zaterdag 21 december omgetoverd in een heuse disco- en danstempel met bekende dj’s zoals Bassixs, Starfire en Dirk Stoops. Een groot evenement van een kleine school met 130 leerlingen. Maar nog opmerkelijker is het feit dat het oudercomité liefst 50 leden telt! “We hangen als team goed aan elkaar”, vertelt voorzitter Els De Ryck.

De kleine maar charmante school aan de Rozendalestraat in Sint-Elooi (Wingene) is op meer dan één vlak uniek in onze regio. De leef- en leerschool heeft als missie verbonden te leven en te leren, met ouders, leerlingen en buurt. Voor wiskunde en taal leren de kinderen op hun eigen niveau, terwijl ze voor de overige vakken samen blijven met hun leeftijdsgenootjes. Deze aanpak zorgt ervoor dat iedereen presteert volgens zijn of haar talenten. Even opmerkelijk is dat het oudercomité zo’n 50 leden telt. Voor deze editie van De Livehistorie pakken ze uit met ‘Sint-Elooi Beats’. “Ditmaal treden er geen coverbands op, maar bekende dj’s”, vertelt voorzitter De Ryck. “Daarvoor zijn er toch zo’n 70 mensen in de weer. We hebben een team waarop we altijd kunnen terugvallen en ouders – oud-leerlingen zelfs – die inspringen als het nodig is.”

Creatief

Hoe komt zo’n kleine school aan zo’n talrijk oudercomité? “Het is precies omdat we een kleine school zijn, dat ouders zich veel meer betrokken voelen bij de activiteiten”, legt De Ryck uit. “Zo is het oudercomité uitgegroeid tot een vlot werkend team. Bovendien zijn de financiële middelen van een kleine school beperkt. Zo leer je wel creatief zijn, om extra middelen te vinden.” Alle inkomsten van het oudercomité gaan naar de schoolwerking. Er zijn immers verbouwingswerken gepland, die klassen moeten vergroten, bestaande ruimtes efficiënter gebruiken en extra lokalen moeten mogelijk maken. In het verleden zijn er zo al picknickbanken en digiborden gefinancierd.

Alle inkomsten van het oudercomité gaan naar de school

Beats

Hoe ‘live’ wordt De Livehistorie op zaterdag 21 december? Er zal zeker niet op een beat meer of minder gekeken worden. De Wingense dj Bassixs, ook gekend als Yari Van de Moortele, wordt de ideale opwarmer met een hele reeks mashups en remixes. Daarop werkt dj Starfire uit Meulebeke naar het absolute hoogtepunt, met name dj Dirk Stoops. Stoops is een van de bekendste dj’s in Vlaanderen met deelnames aan het populaire ‘De Afrekening’ van Studio Brussel, een hele trist ‘Was het nu 70, 80 of 90’-fuiven en blikvanger op zomerfestivals zoals Suikerrock, Lokerse Feesten, Marktrock en Gentse Feesten. Als afsluiter zijn er nog de stampende beats van in house-dj Steffy. Dat belooft!