Dranouter ademt weer lente na Borelle

Zoals de traditie het wil werd er op de zaterdag voor de lente weerkundig begint in Dranouter gewandeld gezongen en gedronken om om Koning Winter te verjagen en de lente te verwelkomen. “Borelle Borelle, stik het vier in d’helle.”

Het Borellecomité koos voor deze 48ste Borelle voor een 100% traditionele wandeling. Aan de wandelboom op het Planciusplein in het dorp vertrokken ook dit jaar weer honderden wandelaars voor een gezellige wandeling door de Dranouterse velden. In die velden blijft de verbranding van de stropoppen het spektakel waar vooral de kinderen van genieten. Voor de volwassen zijn de vuurwerkjes, de tekstjes van de Borelleman, een leuke terugblik op de lange winter. Het eerste vuurwerkje was voor afscheidnemend weerman Frank Deboosere. “Vanaf maandag is er geen weer meer maar dank om het vandaag op een bui na droog te houden.

Nieuw dit jaar was het Borellebier. “Een lekker hoogblond speciaalbier,” weet voorzitter Gerald Gyselinck. “Voor de fijnproevers was er de ‘Roselle’ onze eigen roséwijn.”

Na de verbranding van de reuzepop beneden aan de Monteberg werd nagenoten van het Borellefeest in de Klakeye, het dorpscentrum van Dranouter daar werd het stopmotion filmpje getoond dat werd gemaakt door de Heuvellandse jeugd tijdens het krokusverlof in een kamp in het muziekcentrum te Dranouter. Het waren de leerlingen van de GBS De Zafant die ook het dorp hadden aangekleed met schilderijen met daarop teksten verwijzend naar de lente.