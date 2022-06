DJ Tim De Bree is alomtegenwoordig op de Batjes in Roeselare

DJ Tim De Bree (33) staat te popelen om er bij de aftrap van de Batjes op de Grote Markt een ongelofelijke muzikale lap op te geven. “Zo’n avond vraagt een andere aanpak dan een doordeweekse fuif”, klinkt het.

Tijdens de Dag van de Jeugdbeweging, de honderddagenfuif, als organisator van Parsidance of bij alles wat in Roeselare enigszins ruikt naar ambiance en muzikale gezelligheid, is deze Rumbekenaar al jaren een vaste waarde. Sinds oktober is hij als event-marketeer aan de slag bij Brouwerij De Brabandere in Bavikhove. “Het is een marketingfunctie met de focus op evenementen”, zegt Tim.

“Mijn job bestaat er enerzijds uit heel vaak met de koers bezig te zijn en anderzijds te zorgen dat onze bieren Bavik, Petrus en Kwaremont tijdens events op een positieve manier in beeld komen. Vooral op logistiek vlak komt daar heel wat bij kijken.”

Huismus

“Sinds mijn zeventiende ben ik spontaan het deejaygebeuren ingerold en dat is eigenlijk niet meer gestopt. Fuiven, huwelijken, personeelsfeesten en andere gelegenheden. Onder het pseudoniem ‘Huismus’, een verbastering van het woord ‘Housemusic’, heb ik mij de voorbije tien jaar volledig op techno- en housetoestanden kunnen gooien.”

“Mijn droom om ooit op Tomorrowland te draaien, is niet echt meer aan de orde. De coronaperiode kwam voor mij eerlijk gezegd niet ongelegen. Op dat moment had ik nood aan pauze om wat tijd te nemen voor mezelf en mijn omgeving. Ik heb er ook van geprofiteerd om iets intensiever te sporten. Ondertussen zijn we de trotse ouders geworden van een prachtige baby.”

“Na een jaar of twee was ik die windstilte tijdens de weekends wel wat beu. Sinds begin april is het op deejayvlak opnieuw elk weekend volle bak. Het is niet de bedoeling dat ik weer in dezelfde hectiek van vroeger terecht kom. Elke vrijdag en zaterdag tot een gat in de nacht achter de draaitafels staan, is niet meer aan mij besteed. Als ik met enkele vrienden thuis een barbecue meepik, kan ik daar ook intens van genieten. Het is een beetje zoeken naar de perfecte combinatie. Ik weiger veel opdrachten terwijl ik dit vroeger niet deed.”

Andere aanpak

Zoals de traditie het wil, is Tim op ‘t Vat dé dj van dienst. “Zo’n avond vraagt een andere aanpak dan een doodgewone fuif. Er zijn mensen van alle leeftijden aanwezig. De uitdaging is dat zowel de 16-jarigen als de oudere generatie aan hun trekken komen. Iedereen tevreden stellen, is een moeilijke opgave. Dat is op een normale fuif trouwens ook zo.”

“De hippe muziek op dergelijke gelegenheden is wel wat geëvolueerd. Vroeger deden de radiohits van het moment het altijd heel goed, terwijl dit tegenwoordig geen partymuziek meer is. Vooral de toppers van tien jaar of meer geleden zorgen nu voor ambiance.”

“De ABBA-nummers blijven trouwens absolute klassiekers. Als ik die muziek niet vlug genoeg opleg, komen er altijd wel enkele jonge gasten naar vragen. Het valt mij op dat vooral de 18-jarigen zot zijn van retromuziek.”

De zomer ziet er voor Tim op draaivlak nog behoorlijk rustig uit. “En dat vind ik helemaal niet erg”, klinkt het spontaan. “Ik ga een weekje met mijn gezin naar Italië en daar kijk ik erg naar uit. Momenteel is het ook heel druk op het werk. Een overvolle zomer is voor mij zeker geen must. Ik zie wel wat er op mij afkomt.”