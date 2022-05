Derde editie van autismevriendelijk festival Rock Sterre op 20 mei

De school Ter Sterre uit Moorslede organiseert op vrijdag 20 mei de derde editie van haar autismevriendelijke festival Rock Sterre. Dit festival vindt plaats in GC De Bunder in Moorslede. In de namiddag is er een exclusief programma voorzien voor de leerlingen en vanaf 16.15 uur gaan de deuren open voor het brede publiek. Hoofdact van het festival is dit jaar singer-songwriter Milo Meskens.

Ter Sterre is een school voor buitengewoon secundair onderwijs die opleidingsvorm 4 aanbiedt voor leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis (type 9). “Tijdens ons festival kunnen zowel mensen met als zonder autisme de festivalsfeer opsnuiven. We bundelen dan ook al onze ervaringen om een aangepast festivalterrein in te richten.”

“Zo kan je onder andere buiten tot rust komen in de tentjes van de Chill Zone, via headsets genieten van een film of muziek in de Silent Zone en is er ook nog de backdoor. Via de backdoor kunnen mensen met autisme alle concerten op ons festival wat meer ontspannen volgen. Ze ervaren er geen extra prikkels zoals belichting en drukte van het publiek”, aldus Bram Brouckaert, medeorganisator van Rock Sterre.

Naast de globale festivalsfeer willen de organisatoren de leerlingen en bezoekers al wat laten proeven van de naderende zomervakantie. “Wat betreft het muziekaanbod mikken we op een zeer breed scala aan muziekstijlen en genres. Als headliner wisten we Milo Meskens te strikken. Hij komt bij ons een exclusieve akoestische set spelen.”

De Belgische singer-songwriter is bekend van De Nieuwe Lichting van StuBru en scoorde goud met zijn hit New Beginning. Voor de single Ordinary werkte hij samen met Regi. Verder op de line-up staan nog de stevige lokale coverbands Guana en MFH, funky partyband Filet Pure en dansbare afsluiter dj Elias.

Kaarten online

Kaarten voor Rock Sterre zijn online te verkrijgen via de website van Ter Sterre www.tersterre.be, via de Facebookpagina van Rock Sterre of via de QR-code op de affiche van het festival. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro en bevatten een drankbon ter waarde van 2 euro. Er kunnen de avond zelf ook kaarten gekocht worden voor 10 euro exclusief gratis drankje. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het festival start om 16.15 uur in de GC De Bunder.

Hoewel het pas om de derde editie van het festival gaat, ziet de school ambitieuze groeimogelijkheden in Rock Sterre. “Sinds kort hebben we een schoolband. Zou het niet mooi zijn mochten zij ooit op het podium van ons festival pronken?”

“We willen graag in de toekomst ook toewerken naar een festival dat met en door alle leerlingen georganiseerd wordt. Op die manier verwerven ze ook met een zekere trots tal van vaardigheden.”

Stille droom

Daarnaast koestert de school ook een stille droom om het festival ooit op het vertrouwde schoolterrein te kunnen organiseren. “Dit jaar kiezen we vanuit budgettaire en logistieke overwegingen voor GC De Bunder. Een openluchtevenement op gras zou echter dichter aanleunen bij wat leerlingen van een festival verwachten.”