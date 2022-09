De Stroate zoekt tijdens West-Vlaams kampioenschap in Kortrijk woordkunstenaar voor BK Poetry Slam

Nu zaterdag, 24 september, om 19 uur is De Stroate opnieuw het strijdtoneel voor het West-Vlaams kampioenschap Poetry Slam waarbij woordkunstenaars hun zelfgeschreven teksten brengen zonder decor of andere attributen, behalve een microfoon. Het is de enige West-Vlaamse voorronde voor het Belgisch kampioenschap Poetry Slam op 26 november in de Brusselse Beursschouwburg.

Het West-Vlaams kampioenschap werd voor het eerst georganiseerd in 2015 tijdens Sinksen door De Letterzetter tijdens het mandaat van Bart Bardthesque Jaques, een gereputeerd poetry slammer die tot tweemaal toe de finale haalde van het Belgisch kampioenschap Poetry Slam. Hij beschreef toen tijdens een interview met Quindo poetry slam als de ultieme combinatie van woord, voordracht en competitie, een literaire sport.

Podiumpoëzie

Vanaf het jaar daarop werd het West-Vlaams kampioenschap Poetry Slam georganiseerd samen met vzw De Stroate, die in 2018 de volledige organisatie overnam. “We merkten dat De Letterzetter niet bezig is met podiumpoëzie, ze zijn gericht op woord in het boek, dus een samenwerking werd na enkele jaren minder zinvol”, vertelt Siebrand Craeynest, coördinator van De Stroate.

Het Belgisch kampioenschap Poetry Slam werd vroeger georganiseerd door Creatief Schrijven vzw. Zij vroegen aan lokale organisatoren om het concept mee te dragen op provinciaal niveau. Doorheen de jaren werden reeds heel wat getalenteerde woordkunstenaars afgeleverd op het Belgisch kampioenschap onder wie Infinite Joy, Vorre, Marjan De Ridder, Teddy Bair en Loeke Vanhouttegem.

Therapeutisch

“De finalisten zijn vaak creatieve duizendpoten die ook actief zijn in de rapwereld, theater en muziek. Dat brengt ons ook bij wat poetry slam is: woord op podium, in welke vorm maakt niet uit, dus een achtergrond in andere artistieke kunsten is een voordeel”, vertelt Siebrand.

“Voor mij zijn mijn teksten therapeutisch en een mogelijkheid om mijn emoties los te laten”, zegt Glenn Dumortier. © Bent Vanwijnsberghe

Vorig jaar won Glenn Dumo Dumortier uit Wervik de zesde editie van het West-Vlaams kampioenschap. Hij zetelt dit jaar in de jury. “Ik had meegedaan zonder veel verwachtingen, maar haalde toch de titel binnen. Voor mij zijn mijn teksten therapeutisch en een mogelijkheid om mijn emoties los te laten.”

“Ik probeer mijn verhalen ook zo universeel mogelijk te maken om een connectie te hebben met het publiek en er geen persoonlijke therapie van te maken. Ik raad iedereen die twijfelt aan om het gewoon te doen en de vrees om op een podium te staan opzij te schuiven. Jouw teksten brengen en emoties lossen kan deugd doen in deze stressvolle tijden”, besluit Glenn.