De Kameleon organiseert eigen WK-dorp: “Verwarmd en overdekt terras”

Tijdens het WK-voetbal krijgt ook Heule een eigen fandorp. Michiel Termote, uitbater van De Kameleon, toont alle matchen van de Rode Duivels op groot scherm en zorgt voor de nodige randanimatie. Eerder gaven de andere WK-dorpen in het Kortrijkse verstek door het winterweer, de stijgende energieprijzen en bizarre speeldata.

De ongelooflijke ommekeer tegen Japan, de stuntzege tegen Brazilië en de op een haar na gemiste finale tegen Frankrijk: kippenvelmomenten die Heule in vervoering brachten in het WK-dorp op de Mustersite in de Stijn Streuvelslaan. De hoge energieprijzen en bizarre speeldata doen dat WK-dorp nu echter de das om. Het WK in Qatar gaat door van 20 november tot 18 december. In Qatar gaat het kwik er nog vlot tot 30 graden, in België bengelen we tussen vriespunt en tien graden. Het leek er even op dat Heulenaars de matchen van hun geliefkoosde Rode Duivels thuis achter de buis zouden moeten volgen.

Gelukkig brengt Michiel Termote met De Kameleon daar nu verandering in. Tijdens de matchen van de Rode Duivels wordt het terras van zijn café op Heuleplaats even omgedoopt tot een voetbalwalhalla. “We voorzien een groot scherm en een verwarmd en overdekt terras voor de matchen van de Rode Duivels in de groepsfase en de eventuele daaropvolgende matchen.” De plaatsen op het terras van de Kameleon zijn natuurlijk niet oneindig. Op matchdagen er snel bij zijn, is dus de boodschap. De Kameleon voorziet ook nog tal van randactiviteiten voor, tijdens en vooral na de matchen.

Wie wil er nu niet bij zijn als ze in december de gouden beker in de lucht mogen steken

Eerste WK-dorp

Het WK-dorp aan De Kam is het eerste en voorlopig enige op Heuls grondgebied. Nu er ook in Muster of het Park geen activiteiten zijn, wil Michiel zijn kop niet in het zand steken. “Heule zou Heule niet zijn, mochten we geen oplossing vinden om samen naar de matchen te kunnen kijken. Het is het laatste WK van deze gouden generatie. Wie wil er nu niet bij zijn als ze in december de gouden beker in de lucht mogen steken”, zegt Michiel. Grote evenementen lijken er niet meer bij te komen, al zullen de andere cafés in Heule de matchen wel tonen. De Kameleon is echter de eerste die er groot mee uitpakt.

Ook in Kortrijk

Even leek het er zelfs op dat er op het hele Kortrijkse grondgebied geen enkel WK-dorp zou zijn. Tot Dieter D’Alwein van Café De Labberleute in Aalbeke het eerste WK-dorp boven de doopvont hield. Intussen krijgt zijn voorbeeld duchtig navolging. Gilles Verhaeghe organiseert in de serre van zijn bar Nuba-R in Menen een WK-dorp. Gemeenteraadslid Niels Lybeer doet met zijn vzw KRTRK Bazaar binnenkort Départ volstromen met een eigen WK-dorp. Vermoedelijk duiken er de komende weken nog wat gelijkaardige initiatieven op.

Qatar

De Rode Duivels spelen in Qatar op woensdag 23 november hun eerste groepswedstrijd, om 20 uur tegen Canada. De volgende groepswedstrijden zijn op zondag 27 november om 14 uur tegen Marokko en op donderdag 1 december om 16 uur tegen Kroatië. Afhankelijk van hun prestaties tijdens die matchen, wordt er daar nog een gevolg aan gebreid. Hoe dan ook, Heulenaars en Kortrijkzanen zullen niet thuis moeten toekijken hoe hun geliefkoosde elftal het er vanaf brengt op het WK.