De Hille maakt zich op voor Hillekermis volgend weekend

De Hillefisters staan dit jaar opnieuw in voor een bruisende Hillekermis tijdens het weekend van 24 juni. Op het programma staat een afterworkparty, een 90’s party en een familiedag met Vlaamse kermis.

“Twee jaar geleden was alles in kannen en kruiken om Hillekermis te organiseren, maar corona gooide roet in het eten”, vertelt Danny Steenhuyse, die voorzitter bij de Hillefisters is. “We wilden toen de derde editie van Hillrock laten doorgaan met tal van gekende metalbands, maar onze droom viel in stukken. We hadden toen acht groepen kunnen strikken en gingen voor twee podiums. Heel spijtig dat dit alles niet kon doorgaan en ook voor onze huidige editie valt Hillrock in het water. Onze hoofdact die al geboekt was, kon zich niet vrij maken op de voorgestelde datum. Daarnaast was er begin dit jaar nog geen zekerheid over de situatie van de pandemie en de daaraan gekoppelde maatregelen. Eén iets is zeker. In 2023 zijn we terug met Hillrock.”

Afterworkparty

De affiche voor komende Hillekermis ziet er alvast veelbelovend uit. De organisatie ging voor een nieuwe en jeugdige aanpak en zorgde voor veel afwisseling. “Onze doelstelling van het kermisweekend op de Hille is de inwoners te laten genieten van het gezellig samenzijn en dit in combinatie met een portie ontspanning. Het is intussen een traditie geworden dat Hillekermis op gang komt met een afterworkparty. Personen die op de Hille werken en uiteraard ook de inwoners zijn welkom om samen plezier te maken met een fris pintje, verkrijgbaar aan democratische prijzen. Er zal ook de mogelijkheid zijn om iets kleins te eten. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond 24 juni en start vanaf 16 uur in de feesttent en is vrij toegankelijk”.

Familiedag

“Op zaterdagavond wordt de Hille de place to be voor iedereen die fan is van 90’s en retro muziek. Vanaf 20 uur zorgen DJ Gunther D, DJ Steven Devooght en andere lokale dj’s voor de muzikale omlijsting. We kozen doelbewust voor muziek uit de jaren ‘90 omdat dit een breed en heel geliefd muziekgenre is. Zowel jong als oud, iedereen die de jaren ‘90 een beetje kent of beleefde zal de nostalgie ongetwijfeld voelen tijdens de party. De inkomprijs bedraagt 5 euro.”

Er komt geen Hillrock, maar we voorzien waardige alternatieven

Hille kermis wordt afgesloten met een leuke familiedag op zondag. Vanaf 11 uur zal de aperitief klaar staan en daarna zijn er optredens voorzien. “De barbecue valt dit jaar weg, maar in de plaats kozen we voor leuke eetkraampjes. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkastelenpark en op de Vlaamse kermis. Vanaf 13.30 uur organiseren wij diverse optredens. Bart Kaëll, Wim Soutaer, De Alpenzusjes, Nico Debuck en Kate Lane komen langs om het beste van zichzelf te geven. Kate Lane is minder gekend, maar komt speciaal van de Vlaamse Ardennen naar de Hille. Deze zangers zorgt zeker voor de gezonde ambiance. De inkomprijs tijdens de familiedag is volledig gratis.”

Meer info: www.dehillefisters.be.