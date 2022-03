Dansschool Arlequino pakt uit met ‘Dance into the Magic’

Op zaterdag 26 en zondag 27 maart brengen de leden van dansschool Arlequino de betoverende dansvoorstelling ‘Dance into the Magic’ in Cultuurzaal De Balluchon. De leden zijn maar wat blij dat ze weer kunnen tonen wat ze in hun mars hebben.

Dansen is ritmisch bewegen met je lichaam en is niet alleen goed voor je ledematen, maar ook voor je emotioneel en sociaal welzijn en voor de creatieve ontwikkeling van kinderen en volwassenen. “En die ingrediënten kunnen liefhebbers van dans in ‘Dance into the Magic’ komen bewonderen tijdens onze voorstellingen”, vertelt een enthousiaste Kathy Vanhooren, sinds 2002 voorzitter van dansschool Arlequino. Voor de danslessen kan de groep terecht in de grote zaal van basisschool De Lettertuin.

Met de nieuwe dansvoorstelling is de Koekelaarse dansschool Arlequino niet aan haar proefstuk toe. “Neen”, beaamt Kathy trots. “Dansschool Arlequino is een organisatie van creaquino, een comité van de ouders- en vriendenkring GO! scholen campus Koekelare. Met tal van tussenstappen zijn we geëvolueerd van balletschool Arlequino naar een heuse dansschool, die driejaarlijks een dansrecital organiseert en tussendoor de dansliefhebber ook verwent met een opendeur met optredens.”

Unieke ervaring

“Dansen is iets magisch en tijdens het optreden nemen we de mensen mee in de wereld van magie. Het dansrecital dat we nu presenteren omvat 27 dansen uitgevoerd door verschillende dansgroepen, waaronder één finalenummer, één nummer door de docenten en drie nummers die worden uitgevoerd door gastdansschool TDF Torhout”, vervolgt Kathy Vanhooren.

“Onze dansschool telt 130 dansers en de meesten hiervan nemen deel aan het recital. Voor hen een leuke en voor sommigen een unieke ervaring. Ze kijken er dan ook reikhalzend naar uit.”

intens geoefend

“Voor de kleinsten is het zelfs hun eerste optreden, wat bij sommigen heel wat stress oplevert en voor anderen dan weer piece of cake is”, benadrukt een fiere voorzitter. Ze geeft ook nog mee dat de docenten Fauve Vanhoucke, Inge Detremmerie, Florence Despiegelaere, Laura Van D’huynslager, Sofie Missiaen, Chelsea Versyp, Evy Verbeke en Bianca Cornelissen de choreografieën maken voor hun eigen groepen en er al heel wat dansuurtjes aan vooraf zijn gegaan.

“Sinds september zijn de groepen hier al mee bezig en eens we kort na nieuwjaar de definitieve beslissing namen om het recital te laten doorgaan, werd er elke les intens geoefend.”

Dansschool Arlequino stelt het recital ‘Dance into the Magic’ voor op zaterdag 26 maart om 19 uur en op zondag 27 maart om 14 uur in de Balluchon in Koekelare. Kaarten zijn te verkrijgen vanaf dinsdag 8 maart aan de prijs van 12 euro op het secretariaat van BS de lettertuin, Ringlaan 18 in Koekelare.