Danny’s passie voor klinkende munt: “Dat gevoel is echt onbeschrijfelijk”

Numismatica Brugge en Het Vrije organiseert zaterdag in het KTA-internaat De Zwaan de 29ste Internationale ruilbeurs. De koninklijke maatschappij is al actief sinds 1950. “Wat onze hobby zo boeiend maakt? Elk muntje, hoe klein ook, vertelt een verhaal”, zegt verzamelaar Danny Couckuyt.

K.M. Numismatica Brugge en Het Vrije werd destijds opgericht met als doel de numismatiek in West-Vlaanderen te stimuleren. De maatschappij heeft vandaag haar thuisbasis in Sint-Michiels, waar de leden elke tweede maandag van de maand – met uitzondering van juli en augustus – samenkomen om te ruilen, kopen of verkopen. Oude munten, maar ook penningen en medailles, papiergeld of nog andere betaalmiddelen. “Zoals deze assignaten uit de tijd van de Boerenkrijg: een soort cheque avant la lettre”, toont Danny Couckuyt, verzamelaar in hart en nieren.

Koopje

“Ik ben er vijfentwintig jaar geleden per toeval ingerold toen ik voor elfduizend oude Belgische frank een verzameling kon overnemen. Geleidelijk aan ging ik mij steeds meer in de numismatiek verdiepen”, klinkt het. Munten met afbeeldingen van Romeinse keizers of Franse koningen, dukaten, daalders en duiten: zo rijk als de wereld van de numismatiek is, zo divers is Danny’s collectie. “Neem nu deze driehonderd jaar oude theetablet uit China: ooit voor vijftienhonderd frank op de kop getikt op een veiling. Nu zou dat een koopje zijn”, vertrouwt hij ons toe. “Maar voor mij heeft dit vooral een sentimentele waarde: prachtig toch, die afbeelding erop? Dergelijke theeblokken – eigenlijk gewoon samengeperste, zwarte thee – waren al in de Ming-dynastie een geldig betaalmiddel.”

Verder nog in Danny’s collectie: oude weegschaaltjes voor munten, herinneringsmedailles en armenpenningen. “Rijke burgers gaven die aan de bedelaars die ’s zondags voor de ingang van de kerk zaten. Zo kochten ze als het ware hun zielenzaligheid af”, leren we bij. Als classicus raakte de Sint-Michielsenaar geïntrigeerd door de tastbare geschiedenis achter iedere oude munt, penning of medaille. “Elk muntje, hoe klein ook, vertelt een verhaal”, aldus Danny. Een verslaving zou hij het niet durven te noemen. Al was het maar omdat zijn vrouw in de buurt is. “Maar dat gevoel als je in een oude rommelbak zo’n specialleke vindt… Onbeschrijfelijk”, besluit hij.

29ste Internationale ruilbeurs op zaterdag 17 september in De Zwaan, Rijselstraat 3 in Sint-Michiels. Open van 9 tot 14 uur, de inkomprijs bedraagt 2 euro. Info: 0473 62 28 13 of numismaticabrugge@gmail.com.