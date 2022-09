Dankzij gewijzigde feestlocaties moeten Ezelsfeesten topeditie worden

Van vrijdag 30 september tot en met maandag 3 oktober wordt de gemeente Kuurne opnieuw vier dagen lang omgevormd tot Ezelgem.

Ondanks het feit dat even gevreesd werd dat de grote centrumvernieuwing die momenteel in uitvoering is binnen de Kuurnse centrumstraten roet in het eten zou kunnen gooien van de feestelijkheden werd ook daarvoor een oplossing bedacht door de diverse organisaties die samen elk jaar instaan voor de Ezelfsfeesten.

“We gaan voor een topeditie”, opent burgemeester Francis Benoit. “De grote werkzaamheden die momenteel aan de gang zijn in de centrumstraten van Kuurne mogen geenszins invloed hebben op de feestvreugde. Samen met alle partners zaten we reeds diverse malen rond de tafel met het oog om zowel onze partners als bezoekers aan de Ezelsfeesten zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van deze werkzaamheden. Onder meer een wijziging van de diverse feestlocaties bracht hierin een oplossing.”

Op vrijdag zullen de sportievelingen die deelnemen aan de Ezelsjogging of de halve marathon reeds de eersten zijn die kennis kunnen maken met de gewijzigde feestlocaties, gezien zowel de Ezelsjogging als de 39ste halve marathon ‘Rapper dan een Ezel’ niet traditioneel starten in de Generaal Eisenhowerstraat maar wel ter hoogte van de brandweerkazerne in de Kortrijksestraat. Ook de feesttent van het Gemeentelijk Feestcomité die al jaren terug te vinden is op de Vlaskouter krijgt deze editie een nieuwe locatie.

Grote tent

“De Vlaskouter was ditmaal geen goede plaats om onze grote feesttent neer te poten”, vertelt Jean-Claude Lagappe, voorzitter van het Gemeentelijk Feestcomité. “Vanaf woensdag 21 september zal deze worden opgebouwd op parking Damier dicht bij de Leie. Het feit dat onze ‘grote tent’ uitwijkt naar deze nieuwe locatie heeft alleen maar voordelen. Het feestgebeuren wordt op die manier wat uitgebreid. Waar onze feesttent de vorige edities stond aan de Vlaskouter krijgt een nieuwe invulling gezien vanaf heden alle jeugdverenigingen daar hun stekje zullen krijgen met hun tenten en feestactiviteiten.”

In de Grote Feesttent staan op zaterdag optredens gepland van Metejoor en coverpartyband Level Six. Op zondag komt dan weer #LikeMe! langs en op maandag worden de feestelijkheden afgesloten in de tent met een optreden van Jack and the Tramstations. “Ook onze gekende ezeltjesworp op zondagavond zal dit jaar niet doorgaan op de Tramstatie”, vult Stefaan Devlaminck, programmaverantwoordelijke van de Ezelfsfeesten aan. “Na lang nadenken hebben we besloten deze dit jaar te laten plaatsvinden in de Kerkstraat ter hoogte van ’t Kruiske.”

Kermis

In aanloop naar de feestelijkheden mag alvast iedereen die woonachtig is in Kuurne binnenkort de 62ste braderiekrant uitgegeven door het braderiecomité in zijn bus verwachten. Naast het volledige feestprogramma is daarin ook een tekening terug te vinden die kan gekleurd worden door de kinderen. Kinderen die hun gekleurde tekening op maandag tussen 16 en 18 uur overhandigen op de kermis kunnen zo een gratis toertje maken. Naast deze kleuractie voorziet het braderiecomité ook gedurende de feestelijkheden heel wat straatanimatie.

Het volledige feestprogramma van de Ezelsfeesten is terug te vinden via www.braderiecomitekuurne.be en www.ezelsfeesten.be. Op deze laatste website zijn ook kaarten te koop voor de diverse optredens in de feesttent. (BRU)