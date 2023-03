Chiro viert jubileumeditie rolmarathon met driedaags feest: “Het was destijds een wild idee”

Op vrijdag 31 maart, zaterdag 1 en zondag 2 april viert Chiro Meulebeke de 50ste uitgave van hun Rolmarathon. Het gouden jubileum brengt een overzicht van de highlights van het evenement uit de voorbije halve eeuw. Het driedaagse feest heeft plaats in en rond OC Vondel in Meulebeke.

“In 1973 was het echt een wild idee om een groot feest te organiseren waarbij de hele gemeente op haar grondvesten zou daveren”, opent groepsleider Jens Tanghe (23). “Het was toen de allereerste keer dat zowel de meisjes- als de jongensafdeling samen de handen aan de ploeg sloegen. Bedoeling was een weekend te creëren vol muziek, feestvreugde, vriendschapsbanden en amusement met als rode draad de fietsen op rollen al die tijd in beweging houden.”

230 leden

“Voor dit gouden jubileum kozen we voor onze geliefde vaste waardes en enkele specialekes”, pikt groepsleidster Marthe Vergote (22) in. “Zo pakken we uit met een zelf gebrouwen biertje Spoake, een lekkere tripel. Doorheen het weekend halen we ook heel wat herinneringen van de vorige 49 edities actief op. We hopen heel veel mensen te mogen ontvangen om samen met ons deze speciale verjaardag te vieren. Naast al onze sponsors die dit grandioos feest mogelijk maken, zou ik graag een woord van dank willen uitspreken tot onze prachtige 41-koppige leidersbende die zich bijna 7 op 7, 24 op 24 inzet voor onze bruisende vereniging. Samen doen we er alles aan om onze 230 leden keer op keer te entertainen.”

Op vrijdag 31 maart is er de officiële opening door de burgemeester en schepenen die dan ook de rollen op gang trappen. Om 20 uur kan iedereen een kaartje leggen, deze keer niet voor koffie maar voor een echte tripel. Eveneens om 20 uur openen de deuren van onze bierstube, opnieuw in een prachtig decor. In de grote zaal kan iedereen genieten van een gezellig samenzijn met hapjes en drankjes en de eigen gebrouwen tripel, dit alles onder de noemer Beren Bijeen.

Op zaterdag 1 april om 10 uur is er een groots opgezet Spel Zonder Grenzen voor leerlingen van het eerste tot en met het zesde middelbaar. Er is ook een reeks voor volwassenen. Inschrijven hiervoor kan bij de Chiroleiding. De bierstube opent om 13 uur en een half uur later kunnen de kleintjes hun hart ophalen tijdens het spelmoment Funpoertoe. Om 14 uur serveert men koffie en taart in de grote zaal. Het hoogtepunt van het zaterdagprogramma is ongetwijfeld Chiro in Concert waarbij alle Chiroafdelingen hun beste beentje voorzetten. Kaarten kosten 3 euro.

Tien om te Zien

De zondag vangt eveneens muzikaal aan met de 31ste uitgave van Tien om te Zien. Wie wil deel uitmaken van deze spetterende show met een schitterende playbackact, neemt contact op met Lennert Lapeere (0479 67 54 54) of Lucca De Marez (0470 25 52 89). Voor de winnaar wordt een mooie prijs voorzien. Vanaf 12 uur kan men op groot scherm de Ronde van Vlaanderen volgen bij een portie lekkere frietjes. De 50ste Chiro Rolmarathon wordt afgesloten met de 16de editie van de Nacht van de Rol. Kaarten in voorverkoop 6 euro, aan de deur 8 euro. Deuren vanaf 21 uur.

Ervaar je ook die Chirokriebels, dan kan je iedere zondagnamiddag van 14 tot 17 uur meer info bekomen in de lokalen Hoeve Vincent, Krekelstraat 134, Meulebeke.