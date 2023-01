Brugge Plus evalueert lichtspektakel Wintergloed positief

De meningen over het compactere parcours van Wintergloed, dat komend weekend afloopt, onder de vele bezoekers zijn verdeeld. Maar het lichtevenement lokte de voorbije weken heel wat volk naar Brugge. Voor Nieuwjaar waren al meer dan 900.000 bezoekers geteld. De evaluatie van het Brugs stadsbestuur en van Brugge Plus is alvast positief.

De boodschap van Wintergloed dit jaar is er één van ontwakende hoop en vertrouwen. Een boodschap die verspreid werd langs het compact lichtparcours. “De gezelligheid spreidde zich wekenlang uit als een warm deken over de stad. Inwoners en bezoekers kwamen genieten, wat zorgde voor een gezellige drukte, voortdurende beweging in de stad en de ontdekking van oude en nieuwe iconische plekjes”, zegt Franky Demon, voorzitter van de organiserende vzw Brugge Plus.

Acht installaties

Het lichtparcours bestaat dit jaar uit acht installaties, minder dan de voorbije jaren, maar het trok heel wat extra volk naar Brugge, vooral in de latere uurtjes, als aanvulling op een dagje kerstshopping en als inleiding op een horecabezoek. De stad dommelde niet in nadat de winkels sloten, maar ontwaakte telkens voor een tweede keer op dezelfde dag.

Franky Demon stelt: “We kozen heel bewust voor een compacte editie. Enerzijds wilden we de lichtwandeling maximaal toegankelijk maken zodat iedereen van de beleving kon genieten. Het werd een lichtbeleving die beknopt, maar niettemin heel divers was: een wandeling op maat van de stad. Anderzijds wilden we een editie op maat van de tijdsgeest. We zochten en vonden een balans tussen het brengen van schoonheid en het bewaken van het energieverbruik door het aantal installaties én de verlichting tussen de installaties te beperken. De reacties gaven aan dat dit gewaardeerd werd.’

“Op sfeer werd niet ingeboet en op afwisseling evenmin. Naast de vertrouwde locaties zoals de schaatsbaan en het Koning Albert I-park was er aandacht voor nieuwe plekken zoals het BMCC en historische monumenten die ‘ontwaakten’ zoals de ruïne van de watertoren aan de Vesten. Er waren minder installaties, maar ze waren groter dan bij vorige edities. Door hun omvang en hun situering op plekken met veel wandelruimte was er voldoende spreiding van de bezoekers.”

Pluim voor handelaars

Van het wandelparcours kan men nog tot en met zondag 8 januari genieten, dagelijks vanaf 17 uur. Burgemeester Dirk De fauw geeft een pluim aan de handelaars en horeca-uitbaters die inspanningen leverden om de stad in de eindejaarsperiode extra gezellig te maken: “We brachten met Wintergloed een kerstmenu waar je een hele dag en met heel velen van kon genieten, of je nu kwam kijken naar de mooie kerstverlichting en de feestelijke etalages in de straten, of je sprak af met vrienden voor een bezoek aan de kerstmarkt of een rondje schaatsen op de kunstijspiste. Door de beleving gespreid over de dag en dagelijks aan te bieden, werd het nooit storend druk.”

“Nieuw en interessant dit jaar: de uitbreiding van Parking ’t Zand was welgekomen, evenals de overdekking bij de winterbar die beschutting bood als het ging regenen”, aldus Dirk De fauw.