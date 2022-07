Blankenbergse Retro Rally viert tiende verjaardag

Zondag wordt in Blankenberge de jaarlijkse Retro Rally georganiseerd. Het is meteen een jubileumeditie: de rally werd voor het eerst gehouden in 1997.

De eerste uitgave was met de Belgische MG Car Club. “Nadien volgden enkele edities met de Triumph Club en vervolgens met de Austin-Healey Club. Onder invloed van wijlen Gust Vanhoutte, werd de rally daarna in samenwerking met de Brugse Oldtimer Vrienden opengesteld voor alle oldtimermerken”, vertelt Piet Wittevrongel.

Alle wagens ouder dan vijfentwintig jaar mogen deelnemen. “Er zijn momenteel een dertigtal inschrijvingen. De oudste oldtimer, een Ford TT, dateert van 1917”, aldus Piet. De rally start om 10 uur aan de Pier, aankomst is vanaf 16 uur voorzien op de Zeedijk aan het Casino.