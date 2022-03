Bevrijdingsfeest Kelly&Axel XXL moet cultuur- en horecasector steunen

Op zaterdag 23 april in stadshal Depart krijgt Kortrijk met Kelly&Axel XXL een bevrijdingsfeest. Kunstenaars, horecabazen, evenemententeams en deejays slaan de handen in elkaar om er een topgebeuren van te maken. “We roepen andere centrumsteden op om hetzelfde te doen, want de door corona getroffen sectoren verdienen al onze steun”, zeggen initiatiefnemers en N-VA-schepenen van respectievelijk Cultuur en Evenementen Axel Ronse en Kelly Detavernier.

Kelly&Axel XXL start op 23 april om 19 uur met een exclusief diner. Twee derde van de vijftig tafels van telkens zes personen, samen goed voor driehonderd eters, is al verkocht. Een tafel van zes personen reserveren kost 500 euro. Traiteur Pure Taste uit Kortrijk verzorgt het diner. “We zetten bewust op lokale samenwerkingen in, om te tonen dat het in Kortrijk vol talenten loopt”, zegt schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA).

“Het bevrijdingsfeest moet uitgroeien tot een jaarlijkse traditie. De keuze om de eerste editie in stadshal Depart op het Nelson Mandelaplein te houden, is zeker geen toeval”, vult schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA) aan. Want op hetzelfde plein werd tijdens de coronacrisis met Depart XXL het eerste coronaveilige evenementenplein van ons land opgebouwd, met daar vooral tijdens de zomer van 2021 enkele stevig feestjes. Het is dus een symbolische plaats. We zetten bewust op lokale samenwerkingen in, om te tonen dat het in Kortrijk vol talenten loopt.”

Expositie

Gilles Verhaeghe, bekend van zomer- en winterbar Nuba-R, ondersteunt als ervaringsdeskundige het feest Kelly&Axel XXL. “Het wordt een diner met een uitgebreid buffet en dranken inbegrepen, maar er is veel meer. Er zullen verrassingsacts zijn, optredens, animatie én een expositie. Het is goed om na de coronacrisis weer te kunnen doen waar we sterk in zijn. Dit feest is een uitdaging die ik enorm graag aanga”, zegt Gilles Verhaeghe.

Verder is er een expositie, die wordt verzorgd door topkunstenaars Nele Van Canneyt, Nathalie Vanheule en Jonas Vansteenkiste. “We moeten nog verder afstemmen welke werken we er precies gaan tonen, maar het thema wordt sowieso vrijheid. Laat het ons omhelzen, dat alles weer open is, dat alles weer mag. Er gaan ook video’s bij zijn om meer interactie met de aanwezigen te krijgen”, vertelt Nathalie Vanheule.

“Het vip-diner omvat nog enkele leuke zaken. Zo voorzien brouwerij Omer Vander Ghinste en zeventien cafés cadeaubonnen, die op het diner gewonnen kunnen worden, om de horecazaken in de kijker te zetten. En bioscoop Kinepolis verloot vijftig filmtickets.”

Dansfeest

Na het diner start er om 22 uur een gratis toegankelijk dansfeest in Depart. De zaal kan 1.125 bezoekers aan, met de foyer boven inbegrepen zijn er dat 1.400. Lokale dj’s zoals White Chocolate, Fishdick en M-aximm krijgen de kans om te draaien op de party. Het feestelijk inkleden van Depart wordt verzorgd door Tenten Ambiance uit Bellegem. De visuals van het bevrijdingsfeest zijn van de hand van GBL Studio uit Kortrijk. “We tonen door al dit jong talent kansen te geven dat Kortrijk dé stad is op het vlak van evenementen, cultuur en horeca. Het wordt zo een bevrijdingsfeest voor en door de Kortrijkzanen”, besluiten schepenen Axel Ronse en Kelly Detavernier.