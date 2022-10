Assebroekse Kinderboerderij De Zeven Torentjes blaast vijftig kaarsjes uit

Kinderboerderij De Zeven Torentjes langs de Canadaring in Assebroek viert haar vijftigste verjaardag met een groot jubileumfeest op zondag 23 oktober. Er worden leuke activiteiten voorzien, zoals brood bakken, huifkartochten en boerderijwandelingen.

“De boerderij organiseert het hele jaar door leuke educatieve activiteiten. Heel wat klassen maken er jaarlijks een traditie van om de kinderboerderij te bezoeken. Zo kunnen de jonge bezoekers zelf leren om confituur te maken, wol te weven of op Kwaliteitenverkenningstocht gaan”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Historiek

In 1978 kreeg het historisch hof in Assebroek een nieuwe functie als kinderboerderij. Lang voor dit erf de kinderboerderij werd, was het in het bezit van leenheren met een hoge status. De statige duiventoren toont dit statuut aan, want duiven houden, was een voorrecht. De naam van Kinderboerderij De Zeven Torentjes wijst ook op deze duiventoren.

In 1569 stond op die plek een omwald kasteel met stenen brug. Het neerhof, de boomgaard, de kruidentuin en de duiven werden allemaal door een boer, die voor de heer werkte, verzorgd. De oorsprong van de boerderij gaat nog een stuk verder terug tot in 1372. Het omwalde gebied was toen 38 hectare groot.

Deels verkaveld

Tegen het einde van de 18de eeuw was er niets meer te zien van het aanzien van weleer, er was enkel nog een jeneverstokerij in de vervallen gebouwen. In 1957 werd een deel van het domein verkaveld en in 1972 kocht Stad Brugge de resterende 3,2 hectare inclusief boerderij, stallingen, duiventoren en bijgebouwen aan. De gebouwen werden gerestaureerd en heraangelegd.

“Vandaag telt Kinderboerderij De Zeven Torentjes acht gebouwen: de cafetaria, de bioklas met daaraan de oude koestal en mannenstal, de kraamschuur, de voederschuur met daaraan de paardenstal, het varkenshok, het konijnenhok, het bakhuis en de Ter Doestzaal, die als cultuurzaal gebruikt wordt door onder andere de toneelvereniging Kunst Adelt. Het voormalige woonhuis werd ingericht als cafetaria met een aparte ruimte voor vergaderingen of feestjes en gezellig terras met aanpalend speelplein.”

“Heel recent, in 2021, werd de bakoven vernieuwd. Door het vele bakken, waren sporen achtergebleven in de oven, die aan de binnenkant gebarsten was. De bakvloer was niet meer egaal. “We vernieuwden de vloer en ook het gewelf werd aangepast. Op die manier kon het bakken en de luchtcirculatie in de oven geoptimaliseerd worden. Deze investering kostte 24.000 euro, maar loont: jaarlijks komen hier meer dan duizend kinderen een broodje bakken”, benadrukt schepen Van Volcem.

Beestenboel

De Kinderboerderij telt in totaal 54 dieren, met elk een eigen naam. In totaal zijn er dertien diersoorten, waaronder de twee koeien – Barbie en Paula – het paard Jossee en de ezel Fleur. “De twee varkens kregen recent een uitloopweide, dus bezoekers kunnen Mona en Lisa nu ook buiten spotten”, zegt Mercedes Van Volcem.

Het konijnenhok telt negen konijnen, in de weide lopen elf geiten en zeven schapen rond. Voorts zijn er twaalf 12 kippen, één haan en drie kalkoenen: Noor, Charlotte en Daan. De vier eenden luisteren naar de namen Sam, Moos, Donald en Fred.

Boerderij van dichtbij

“Elke eerste en derde woensdagnamiddag van de maand is er voor kinderen tussen 6 en 12 jaar ‘de boerderij van dichtbij’, met workshops zoals het bereiden van bietentaarten.

Jaarlijks komen 6.000 lagereschoolkinderen kennismaken met het landbouwwezen en de boerderijdieren in de bioklas. Er zijn ook workshops voor scholen, waaronder het maken van confituur of halloweensoep in oktober.