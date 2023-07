Aftellen naar de 40ste editie van het Cactusfestival, de voorlaatste van Patrick Keersebilck

Komend weekend vindt in het Minnewaterpark de veertigste editie van het Cactusfestival plaats. Nog nooit liep de voorverkoop zo goed, want er zijn enkel nog tickets voor de zondag beschikbaar. “De uitdaging zit er telkens in om een programma samen te stellen dat zowel artistiek als commercieel goed in elkaar zit”, zegt een zeer gelukkige Patrick Keersebilck (63), voor wie het zijn voorlaatste editie is.

Terwijl zijn professioneel team en 700 vrijwilligers volop bezig zijn met de opbouw voor de verjaardagseditie van het Cactusfestival, is Patrick Keersebilck (63) al begonnen met de voorbereiding van het volgend festival. 2024 wordt zijn laatste editie, want hij gaat eind volgend jaar met pensioen. Felix Van de Loock, neemt daarna de festivalprogrammering over.

Veertig jaar Cactusfestival! Heb je alle edities meegemaakt?

“Neen, slechts 36, ik ben sinds 1987 in dienst bij de vzw Cactus. Enkele gratis edities op het Sint-Amandsplein heb ik niet beleefd.”

Heb je iets speciaals in petto voor dit verjaardagsfeest?

“De affiche van vrijdag is een feestprogramma, met Goldband, Charlotte Adigéry, Goose en Arsenal. Die staan garant voor een feestje vol ambiance.”

“We hadden zeker 3.000 tickets extra kunnen verkopen”

Hoe komt het twee van de drie dagen zo snel uitverkocht waren? Kampen de Bruggelingen met knaldrang?

“Dat de voorverkoop voor vrijdag vlot zou lopen, verrast mij niet. Maar ik merk ook veel enthousiasme voor het programma van zaterdag. Het Minnewaterpark laat maximaal 10.000 festivalgangers toe, we hadden zeker 3.000 tickets extra kunnen verkopen. Zondag is traditioneel de dag voor een publiek dat meer actief de muziekscène volgt, met Kurt Vile, Kim Gordon, The Comet is Coming naast Roisin Murphy en Tamino.

Het wordt een warm weekend, met temperaturen tot 28 graden. Voorzie je extra maatregelen?

“We voorzien waterkraantjes en er zullen teams rondlopen met gratis zonnemelk. Gelukkig biedt het park heel wat schaduwplekken.”

Patrick Keersebilck: deze editie is zijn voorlaatste. © Davy Coghe

Veel festivalgangers hekelden vorig weekend op Rock Werchter de hoge prijzen voor tickets, drank en ongezonde junk food. Hoe zit het op Cactus?

“Het organiseren van het festival werd na corona een pak duurder. Hierdoor zagen we ons genoodzaakt de ticketprijzen met 6 euro te verhogen in vergelijking met vorig jaar. We werden ook opnieuw geconfronteerd met de verhoging van de prijzen voor de drankaankoop. Ook aan het verplicht systeem van herbruikbare bekers hangt een stevig prijskaartje. We betalen voor de huur én het reinigen van die bekers. Hierdoor zagen we ons jammer genoeg genoodzaakt de prijs van een drankbon naar 3,20 euro (+20 eurocent) te brengen. We blijven hiermee nog steeds een stuk goedkoper dan de 3,50 euro die tegenwoordig op andere festivals gevraagd wordt. Wat eten betreft, staat onze ‘Bazaar’ op het Bargeplein garant voor de gezonde wereldkeuken.”

Ben je zelf verantwoordelijk voor de programmering?

“Ja, dit jaar is dit nog volledig mijn ding. De programmering van de editie 2024 wordt een duobaan met collega Felix Van de Loock, die het daarna van mij overneemt. Felix neemt momenteel al de programmering van Cactus Club grotendeels voor zijn rekening.”

Hebben jullie dezelfde muzikale smaken?

“Er zijn zeker raakpunten, maar ook verschillen. Het toffe is dat we daarover in een open sfeer van gedachten kunnen wisselen en zo tot een programma komen waar we samen achter kunnen staan.”

Jij bent fan van Merol?

(lacht) “Ik vind haar nummers en podiumaanpak best origineel, en ik stel vast dat veel mensen blijkbaar ook echt fan zijn. Dit jaar ben ik persoonlijk blij dat we Kim Gordon, de bassiste van het legendarische Sonic Youth, konden strikken. Met Cactus hebben we in de loop der jaren hechte banden gekweekt met een aantal groepen, die we van in het prille begin van hun carrière volgen. Ik denk onder meer aan Arsenal, maar ook aan Kurt Vile. Nu ze groter geworden zijn, blijven ze ons festival trouw.”

“Wist je dat er komend weekend alleen al meer dan 25 festivals zijn in Europa?”

Hoe moeilijk is het om een deftige affiche samen te stellen in de schaduw van gigant Live Nation?

“Je moet je plaats kennen binnen het Europese festivallandschap. We zijn een middelgroot festival. Wist je dat er komend weekend alleen al meer dan 25 festivals zijn in Europa? Bij het opmalen van ons jaarlijks wishlijstje moeten we realistisch én pragmatisch zijn. Bepaalde groepen willen nu eenmaal enkel op de Rock Werchters van deze wereld spelen of vragen voor ons onbetaalbare gages. De uitdaging zit er telkens in om een programma samen te stellen dat zowel artistiek als commercieel goed in elkaar zit. Dit laatste is voor ons niet onbelangrijk, vermits Cactusfestival financieel de rest van onze werking als muziekcentrum moet helpen dragen.”

Je laatste festival zal plaatsvinden in het heraangelegde Minnewaterpark…

“Inderdaad. Hopelijk wordt er werk gemaakt maakt van een betere elektriciteitsnet en een deftig rioleringsstelsel, dat mogelijkheden biedt voor beter uitgerust sanitair. De plannen van het heringerichte park bieden ons nieuwe ideeën qua aanpak. Misschien kan onze nieuwe Cactus Club, die naast het park ligt, een rol gaan spelen in het toekomstverhaal van het festival.”