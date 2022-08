Achttiende wijkkermis Vogelzang

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus organiseert het feestcomité van de wijk Vogelzang voor de 18de keer een wijkkermis. Alles vindt plaats in en rond de feesttent op het speelplein in de Fazantenlaan in Ieper.

Wie verkleed aankomt tussen 20 en 22 uur, krijgt een gratis consumptie. De dresscode is ‘marginale party’. Op vrijdag begint de wijkkermis om 19 uur met een officiële opening met receptie. Om 20 uur treden de Pilsjaars op, om 22.30 uur is het de beurt aan dj Steve, gevolgd door dj Devo om 00.00 uur.

Het feestcomité trekt ook de sportieve kaart. Vanaf 10 uur is er doorlopend een voetbaltornooi. Inschrijven dient vooraf te gebeuren bij David Lemaitre via 0474 45 04 37. Tussen 9.30 en 11.30 uur is er kinderrommelmarkt op het Roodstaartplein waarvoor je gratis kan inschrijven via wijkkermisvogelzang@gmail.com. Vanaf 11 uur is er aperitief met muzikale omlijsting door Lode De Bode. Om 12 uur is het smullen van de grote barbecue. Volwassenen betalen 18 euro, een kinderportie kost 10 euro. Inschrijven via Johan Tiberghein (0499 18 71 44). Het namiddagprogramma vermeldt om 14 uur een tovershow en kinderanimatie. Om 15 uur staat een huifkarrentocht in de Vogelwijk gepland en om 18 uur volgt de prijsuitreiking van het voetbaltoernooi op Kamping Vogelzang. Op het avondprogramma staat om 21 uur een optreden van de Faute Bendt en om 23 uur wordt de wijkkermis afgesloten met een marginale party met Discobar Randie en Mario.