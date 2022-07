24ste Zomerhappening ontvangt De Romeo’s

De Plattelandsvrienden Handzame, de voormalige Landelijke Gilde van Handzame, organiseren op zaterdag 6 en zondag 7 augustus hun 24ste Zomerhappening met een hoofdrol voor De Romeo’s, maar ook lokaal talent van Nick Beernaert en Suzy & de Wafels.

Twee jaar geleden besloot het bestuur van de Landelijke Gilde van Handzame de vereniging stop te zetten. Enkele bestuursleden maakten echter meteen een doorstart en engageerden zich in de Plattelandsvrienden Handzame. “We zijn nu een onafhankelijke vereniging die een grotere doelgroep wil bereiken, namelijk alle inwoners uit Handzame en omgeving”, legt ondervoorvoorzitter Jan Stoens uit. “Door corona werd de zomerhappening vorig jaar, onze eerste als nieuwe vereniging, beperkt tot één avond. Nu gaan we er opnieuw volledig voor met twee gevulde dagen. De Romeo’s, onze hoofdact op zaterdag 6 augustus, legden we al drie jaar geleden vast en nu is het eindelijk zover. Voor hen treedt Edewallenaar Nick Beernaert op. Deze avond start om 19 uur en de inkom is volledig gratis.”

Oldtimertractoren

“Ook zondag ziet er enigszins anders uit dan bij de vorige edities”, gaat de ondervoorzitter verder. “Geen fietstocht dit jaar, in plaats daarvan komt er om 13 uur een steakfestijn, voorafgegaan door ontvangst om 11.30 uur met een receptie en voor de kinderen voorzien we een springkasteel. Vanaf 14.30 uur kunnen de mensen nog gezellig blijven zitten en worden ze getrakteerd op het optreden van Suzy & de Wafels. Zij brengen live medleys van tal van Vlaamse meezingers.” Tot slot geeft Jan Stoens nog een toemaatje. “Zondagmiddag zijn we trouwens nog een halte op een rondrit van oldtimertractoren. De deelnemers komen hier ’s middags eten en de vele tractoren zullen ongetwijfeld een bezienswaardigheid zijn.” (LTK)

De zomerhappening vindt plaats in Hoeve Stoens, Hazewindstraat 7. Inschrijven voor het steakfestijn (25 euro per volwassene) kan uiterlijk tegen 2 augustus via BE42-7512-0621-3754 met vermelding van ‘naam, zomer 22 en aantal personen’ of via 0473 71 28 36.