Eerste West-Vlaamse heemkundige beurs in Dadizele is groot succes

Met vele honderden bezoekers werd de eerste West-Vlaamse heemkundige beurs in Dadizele zondag een groot succes. De bezoekers snuisterden in tal van boeken, maar ook naar onder andere postkaarten en overlijdensberichten werd er volop gezocht.

Eigenlijk was het de bedoeling om vorig jaar al een dergelijke evenement te organiseren, maar door de coronaperikelen moest de Dadizeelse heemkundige kring Dadingisila wachten tot zondag 15 januari om uit te pakken met de eerste editie van de West-Vlaamse heemkundige beurs. Het evenement werd een groot succes. “We openden de deuren van het gemeenschapscentrum den Ommeganck om 9 uur, maar omstreeks kwart voor 9 stonden er al tal van mensen aan te schuiven. Ja, we hebben onder meer via flyers heel veel reclame gemaakt voor dit evenement, maar we zijn meer dan tevreden met de opkomst. De beurs is een groot succes en van verschillende bezoekers kregen we de vraag of ze volgend jaar ook een stand mogen uitbaten. We zullen op zoek moeten gaan naar extra ruimte, want vandaag lijkt het wel alsof we een tweede zaal zullen moeten bijbouwen om de bezoekers en de standhouders voldoende plaats te geven”, aldus Daisy Decoene van de organiserende heemkundige kring.

Over de oorlog

De West-Vlaamse heemkundige beurs richt zich vooral op het regionale. Heel wat standhouders verkochten er heemkundige boeken over de streek. Onder andere de twee Wereldoorlogen kwamen aan bod. Opvallende standhoudster was Bea Arickx uit Hoboken. “Maar eigenlijk ben ik afkomstig uit Pittem. Mijn pa Valère schreef boeken over de streek van Pittem en Egem. Vroeger hebben we veel verzameld over de streek.” De bezoekers aan de beurs hadden elk een eigen reden om de standen af te schuimen op zoek naar interessant materiaal. “Ik ben vooral op zoek naar zaken over Roeselare en de Vlaamse beweging. Thuis heb ik zo’n 2.500 boeken. Televisie kijken ’s avonds doe ik minder, ik verdiep me graag in bijvoorbeeld geschiedkundige materie”, aldus Immanuel De Reuse. Hij kocht op de beurs verschillende stukken aan. “Krantenknipsels over de Vlaamse Beweging, maar ook twee doodsprentjes van voormalige politici. Deze eerste editie van de beurs is alvast een succes.”