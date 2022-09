Duitse oorlogsbatterij uit WO I krijgt Europese prijs

In Atlantikwall Raversyde werd vrijdagnamiddag de prestigieuze Europese erfgoedprijs European Heritage Award uitgereikt. Die ging naar de restauratie van de Duitse batterij Aachen op het provinciaal domein. “Maar er is nog werk aan de winkel”, klinkt het bij het provinciebestuur.

De European Heritage Awards worden jaarlijks uitgereikt door de organisatie Europa Nostra Awards en gelden een beetje als de Oscars onder de erfgoedprijzen. Batterij Aachen, de enige kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog waarvan er nog voldoende overblijft om de structuur ervan te begrijpen, won in de categorie ‘Instandhouding en Herbestemming.

De prijzen, gepresenteerd in vijf categorieën, worden al twintig jaar uitgereikt en in die periode werden 588 winnaars van over heel Europa bekroond, waaronder 31 uit ons land. “De prijs geeft de restauratie, het herstel en de herbestemming van de site, die deel uitmaakt van de Atlantikwall, een grote Europese betekenis”, zegt bevoegd gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

Nog werk aan de winkel

“Dankzij de medewerking van heel wat partners resulteerde een groot onderzoek in een uniek restauratie- en renovatieproject. De Provincie West-Vlaanderen en aNNo Architecten maakten meteen ook van een verzameling moeilijk te bevatten WOI bunkers, geschutsopstellingen en artefacten een leesbare en toegankelijke erfgoedsite die in een jaar tijd al door honderdduizend mensen werd bezocht. Er is weliswaar nog werk aan de winkel. Zo is het intentie om op het domein ook te zorgen voor de valorisatie van de batterij Saltzwedel-neu uit WO II.”

Voormalig eerste gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) lag destijds aan de basis van de realisatie. “Ik ben daar uiteraard heel fier op. Het ganse domein is in de loop der jaren uitgebouwd tot een site waar niet alleen ons oorlogsverleden kan ontdekt worden, maar waar ook fietsers en wandelaars in het natuurgebied uitgebreid aan hun trekken komen”, zegt hij.

Piet Jaspart, vicepresident van Europa-Nostra sloot daarbij aan had woorden van lof voor de integratie van het project in het geheel van het provinciedomein Raversyde.

(DVL)