Dries Depoortere maakte 2 portretschilderijen van laatste pastoors van Heule

Op 1 mei toont priester Wim Seynaeve twee portretschilderijen van de laatste pastoors van Heule. Zij vervolledigen de lijst van de 12 pastoors die Heule rijk is sinds 1833. De twee werken zijn gemaakt door kunstschilder Dries Depoortere.

Priester Wim Seynaeve (50) is sinds eind 2010 pastoor van Heule en Bissegem. Hij woont en werkt in de Neogotische pastorie van Heule die gebouwd werd in 1891. De pastorie is een beschermd monument sinds 2004. In de traphal van de pastorie hangen 10 geschilderde portretten van de priesters of pastoors die in de pastorie woonden.

“De reeks begint met de eerste pastoor Six in 1833. Door omstandigheden – lees: geen geld – ontbraken de twee laatste pastoors nog altijd”, duidt eerwaarde Wim Seynaeve, die aan de Kortrijkse kunstschilder Dries Depoortere (31) vroeg of hij de beide pastoors wilde portretteren. “Dries werkte in onze kerk heel secuur aan de restauratie van ons monument voor gesneuvelden en ik wist dat hij kunstschilder is. Vandaar.” Op 1 mei worden de portretten getoond tijdens de mis van 10.30 uur in de Sint-Eutropiuskerk. Op Meizondag wordt de heilige Jozef, de echtgenoot van Maria, vereerd. “De devotie is altijd blijven bestaan en er is sowieso feest. De Jaarmarkt is een traditie die blijft.”

OUDE MEESTERS

Dries Depoortere genoot een opleiding KSO aan de Kunstacademie Brugge. Eens de studies waren afgerond, kon hij meteen aan het werk als grafisch ontwerper en fotograaf.

In maart 2019 zette hij de stap om zich volledig toe te wijden aan zijn kunstenaarschap: als kunstschilder, tekenaar en grafisch ontwerper. Hij maakt tekeningen, olieverf- en acrylschilderijen en werkt ook in opdracht.

“Het toeval wil dat ik me anderhalf jaar verdiepte in de techniek van oude meesters en hun manier van schilderen. Bij deze opdracht heb ik die toegepast: laagje per laagje schilderen en elke laagje lang genoeg laten drogen. Dat is intensief werk en vraagt veel tijd want het is stap voor stap. Die techniek zorgt voor een bijna doorschijnend effect. Bij gezichten zijn vooral de ogen voor mij belangrijk. Dat is het eerste waar men op let”, vertelt Dries die een half jaar werkte aan de schilderijen. “Deze twee werken zijn bijzonder goed geslaagd. Daarmee zijn nu alle 12 pastoors vereeuwigd in de galerij”, besluit Wim Seynaeve.