De Sint-Godelieve Abdij in Brugge krijgt een nieuw leven

De Sint Godelieve Abdij in de Boeveriestraat in Brugge krijgt een nieuw leven. De afgelopen maanden werden de bijna 5000 toekomstvisies die uit het brede publiek kwamen verder uitgepuurd tot zes grote toekomstbeelden voor de erfgoedsite. De hele zomer lang verwelkomt de abdij iedereen die wil kennis maken met de nieuwe toekomst in de intieme tuin en de abdijkerk.

Bewoners uit Brugge en bezoekers uit binnen- en buitenland krijgen een film te zien waarin bekende en betrokken Vlamingen een exclusieve inkijk geven op de toekomst van deze religieuze erfgoedparel. Tegelijkertijd start de zoektocht naar ondernemers die eigenaarschap willen opnemen en mee willen investeren in deze unieke erfgoedsite.

Glorie

“Het was ongelofelijk om vast te stellen hoeveel mensen hun ideeën met ons hebben gedeeld om de Sint Godelieve abdij opnieuw te laten schitteren in al haar glorie. Toerisme Vlaanderen gaat nu samen met de lokale ondernemers, ambachtslui, kunstenaars, investeerders en buurtbewoners de toekomst van de abdij in een definitieve plooi leggen,” zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

Het is meteen ook de eerste keer dat het Vlaamse publiek zelf de toekomst van een abdij in Vlaanderen mee mag bepalen. De voorbije maanden zijn de bijna 5000 toekomstvisies voor de abdij die gesprokkeld werden bij het brede publiek kritisch tegen het licht gehouden.

Zes toekomstbeelden

Uit al die zeer waardevolle suggesties van bewoners en bezoekers kwamen uiteindelijk zes mogelijke toekomstbeelden voor de abdij aan de oppervlakte. Elk toekomstbeeld haakt aan bij het authentieke verhaal van de kloosterzusters, zonder dat het ‘een museum’ wordt. Integendeel. Uit de bevraging bleek ook dat eerder voor de hand liggende invullingen zoals een traditionele B&B of een commerciële horecazaak geen deel uitmaakten van het wensbeeld.

Zo staat de boomgaard, de enige plek waar ook leken mochten komen die met de zusters samenwerkten, open voor bezoekers die in alle rust willen genieten van een picknick die ze ter plekke kunnen samenstellen met lekkere korteketenproducten.

In de boerderij verrijst dan weer één van de abdijpunten. In zo’n abdijpunt kunnen bewoners en bezoekers kennis maken met de rijke geschiedenis, de tradities, de gebruiken en de spiritualiteit… van de abdij. Sommige abdijpunten herbergen ook een atelier voor vaklui of kunstenaars, of zijn plekken waar je ambachtelijke producten of artistieke creaties kan kopen.

Deze economische activiteiten sluiten aan bij wat de zusters deden, want ook zij moesten zelfvoorzienend zijn. De moes-, kruiden- en bloementuin wordt een collectieve meewerkplek waar jong en oud meehelpen om te zaaien, te oogsten en te koken, onder leiding van een landbouwer.

Cellen

In de voormalige cellen kunnen mensen gemeenschap vormen rond betekenisvolle thema’s, rond vakmanschap, rond wetenschap, religie, kunst… en eventueel ook overnachten. En de zeventiende-eeuwse abdijkeuken gunt een blik op een eeuwenoude culinaire traditie en slaat de brug naar de keuken van morgen door plaats te bieden aan innovatieve chefs. Binnenkort geurt de keuken weer als vanouds, en kan er geproefd worden à volonté, maar een restaurant als alle andere komt er niet. De stem van de bezoekers sprak daarover klare taal.

Toen Toerisme Vlaanderen vorig jaar het pilootproject ‘De Tuin van Heden’ opstartte om een nieuwe toekomst uit te stippelen voor de Sint Godelieve abdij was het al meteen zonneklaar dat die toekomst een gevoelige snaar raakte bij het brede publiek. In de zomer van 2021 verkenden niet minder dan 15.840 bezoekers in één maand tijd het slotklooster en de tuin die 400 jaar ‘verborgen’ waren gebleven.

Locomotief

“Die grote opkomst was veel meer dan enkel een kwestie van nieuwsgierigheid,” zegt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. “Toerisme Vlaanderen is dan wel de initiator en de locomotief van het pilootproject, maar we deden en doen ook volop een beroep op de co-creatieve inbreng van vele partners, maar vooral van bezoekers, inwoners van Brugge en lokale ondernemers om de toekomst van de abdij vorm te geven. En die aanpak werpt duidelijk vruchten af. Onze bevraging was het grootste onderzoek in Vlaanderen naar onroerend en roerend erfgoed. Met de hulp van een multidisciplinair team van experten en zelfs artificiële intelligentie werden die verschillende wensbeelden verder uitgepuurd tot enkele grote toekomstbeelden voor de abdij.”

Duurzaam

“We zijn zeer trots om vandaag samen met alle betrokken partners de mogelijke toekomst van de abdij te kunnen voorstellen”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “Maar de zoektocht naar een inhoudelijk sterk toekomstverhaal is natuurlijk maar één element. We moeten er voor zorgen dat de toekomstplannen voor de abdij ook economisch haalbaar zijn. Via Toerisme Vlaanderen voorzie ik voldoende investeringsmiddelen. Maar we zoeken ook ondernemers die mee willen investeren in deze unieke religieuze erfgoedparel.”

Nu het definitieve wensbeeld stilaan vorm krijgt, reikt Toerisme Vlaanderen opnieuw de hand naar bezoekers, bewoners en zeker ook ondernemers met wie we de toekomst heel concreet willen maken. Toerisme Vlaanderen gaat op zoek naar personen die ondernemerschap en eigenaarschap willen opnemen.

Samen met die kandidaat-ondernemers gaat ze de architecturale plannen voor de site verder verfijnen, zodat eind 2023 de werken effectief van start kunnen gaan. Kandidaat-ondernemers kunnen zich vanaf nu melden via de website van ‘De Tuin van Heden’ (www.detuinvanheden.be).

De Tuin van Heden

Tijdens de zomermaanden is iedereen welkom in de boomgaard en de moes- en kruidentuin van de Sint-Godelieveabdij. Een ideale plek om tot rust te komen, te picknicken, andere mensen te ontmoeten. De abdijkerk is open van vrijdag tot zondag en daar verwelkomen bekende Vlamingen met een hart voor ‘De Tuin van Heden’ de bezoekers

. “Ze vertellen in een video wat de toekomst zal brengen voor de Sint-Godelieveabdij, wat hen bijzonder treft, hen boeit uit de eeuwenlange geschiedenis. Het levert een wervelende caleidoscoop van frisse toekomstplannen op. Op zich een verrijking voor elke bezoeker, maar wie weet ook een bron van inspiratie voor wie eraan denkt om hier een activiteit te ontwikkelen,” besluit Peter De Wilde.

Bekende Vlamingen

Volgende personen delen hun passie en hun visie en nemen je mee doorheen de abdij: acteur en tv-maker Joris Hessels, natuurwerker en presentator Bartel Van Riet, sterrenchefs Filip Claeys en Karen Keygnaert, radiopresentatrice Linde Merckpoel, presentatrice Evy Gruyaert, architect Tom Callebaut, CEO van Toerisme Vlaanderen Peter De Wilde en projectleider Kristof Lataire.

Het sluitstuk van dit grootschalige event situeert zich rond Open Monumentendag. Op 8, 9 10 en 11 september kan je vanuit de abdijkerk richting de pandgang. Daar zal je aan de hand van een tentoonstelling inzicht krijgen in de voorgestelde architecturale aanpassingen aan deze bijzondere erfgoedparel. De bezoeker en bewoner zullen dan opnieuw uitgenodigd worden om aan te geven wat sterk is in de plannen en een meerwaarde zal bieden in de nieuwe toekomst van de abdij.