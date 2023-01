De drie Ardooise laureaten voor 2022

Op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie werden de drie laureaten bekend gemaakt voor de gemeentelijke prijzen. Zowel de persprijs, de sportprijs en de cultuurprijs werden er overhandigd.

De perskring verraste Luc Vanneste met de keramiek, gemaakt door Nele Samyn. Luc kreeg de prijs voor zijn inzet voor de Heemkundige kring. De sportprijs was voor Xander Scheldeman. Hij heeft een succesvol wielerseizoen achter de rug als jonge renner.

De cultuurprijs werd door de gemeentelijke culturele raad toegekend aan Jonk, het pseudoniem voor muurschilder Jolly Ellegeest die sinds ze in Ardooie woont voor kleur in het straatbeeld zorg met haar street art of muurschilderijen. Werk van haar is sinds kort te zien op de kale muren van het Hofland en de jeugdlokalen.

De drie laureaten werden bedacht met een kunstwerk of sierstuk. De landbouwprijs of middenstandsprijs werd dit jaar niet uitgereikt.

