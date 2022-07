Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist pakt uit met gratis fototentoonstelling World Press Photo

Tot en met zondag 15 augustus kan je, in de tuin van het Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist, gratis de fototentoonstelling World Press Photo bezichtigen.

Het doel van World Press Photo is de uitwisseling van kennis aan te moedigen en de verhalen van persfotografen aan een groot publiek te laten zien. De wereldberoemde reizende fototentoonstelling is ondertussen aan zijn 65ste editie toe.

Dit jaar zonden 4.066 fotografen uit 130 landen 64.823 beelden in. De winnaars van de World Press Photo 2022 zijn 24 fotografen die uit 23 verschillende landen komen: Argentinië, Australië, Bangladesh, Brazilië, Canada, Colombia, Ecuador, Egypte, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Indië, Indonesië, Japan, Madagaskar, Mexico, Nigeria, Nederland, Noorwegen, Palestina, Rusland, Soedan en Thailand.

Anoniem massagraf

De jury van de World Press Photo Contest selecteerde de pakkende foto van Amber Bracken ‘Kamloops Residential School’ voor de New York Times als winnaar van de ‘World Press Photo of the Year’. De winnende foto werd genomen in Canada op de plek waar de stoffelijke resten van 215 kinderen teruggevonden werden in een anoniem massagraf.

Het waren kinderen van de oorspronkelijke bewoners van Canada die tot in de jaren 60 heropgevoed werden in een internaat vlak bij de begraafplek. Om hen te herdenken, werden vorig jaar kruisen opgericht waar jurken aan hingen te wapperen.