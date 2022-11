Culturele avond als eerbetoon aan Ardooise Sieglinde Snauwaert

Op 21 mei 2022 overleed Sieglinde Snauwaert, de echtgenote van notaris Jo Debyser. Als parochiale assistente, en komend uit het onderwijs, was Sieglinde geen onbekende. Zaterdag vindt in de Sint-Martinuskerk een culturele avond plaats om haar te eren.

“Ik ben er nauwelijks in geslaagd om de vele blijken van deelneming persoonlijk te beantwoorden. We hebben beslist een culturele avond te verzorgen ter ere van Sieglinde. Ze hield van muziek en wij vinden het passend om dit eerbetoon te delen met velen die haar dierbaar waren”, aldus notaris Debyser.

Muziek, poëzie, dans, beeld en zang

Deze culturele avond vindt plaats op zaterdag 19 november vanaf 19.30 uur in de Sint-Martinuskerk in Ardooie. Het wordt een sfeervolle avond met veel variatie. Muziek, poëzie, dans, beeld en zang wisselen elkaar af.

Dit is een dankbaar initiatief van haar echtgenoot met medewerking van het kerkbestuur en de parochiale eenheid Sint-Germanus. De toegang is gratis en iedereen is er van harte welkom.

Plan International

Sieglinde steunde via Plan International een meisje in India. Een vrije gift is welkom op BE04 0019 3786 9131. Het gestorte bedrag gaat integraal naar Plan België.