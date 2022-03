Comité Léonie wint cultuurtrofee Zonnebeke

In ontmoetingscentrum De Leege Platse werden de prijzen voor cultuurverdienste en de cultuurtrofee uitgereikt. Deze laatste ging naar Comité Léonie uit Geluveld, dat de herdenkingsfeesten rond de burgemeester cultureel en sociaal vorm gaf.

“De coronatijd heeft aangetoond dat we in een heel warm Zonnebeke wonen”, stelde cultuurschepen Ingrid Vandepitte (#team8980) in haar welkomstwoord. “De verenigingen hielden ondanks de moeilijke tijden contact met hun leden door een geschenkje of een mailtje, enzovoort. Sommige zagen hun ledenaantal dalen en anderen hebben zelfs afgehaakt, maar de doorzetters zijn nog gemotiveerder dan voorheen en dat belooft voor de toekomst. Maar er waren niet alleen de vrijwilligers bij de verenigingen.e

“Er waren ook mensen die zich spontaan aanboden en hielpen waar ze konden, werkelijk hartverwarmend. Gelukkig zijn er opnieuw mooie tijden op komst en het enthousiasme is bij iedereen groot. Ook de gemeentelijke programmatie staat weer bol van de activiteiten.”

Nieuw zijn alvast ‘de Parkies’. Dat zijn zeven gratis concerten op vrijdagavond in het Kasteeldomein in juli en augustus, en één concert aan de vooravond van Zonnebekekermis.

Burgemeester

De cultuurtrofee ging dit jaar naar Comité Leonie uit Geluveld, dat bestaat uit Aleidis Durnez, Karien Geldhof, Petra Mulle, Thijs D’Alleine, Peter Deman en Marnick Gunst. De naam verwijst natuurlijk naar Léonie Charlotte Françoise Keingiaert de Gheluvelt (1885-1966).

“Ze koppelden de historische herdenking van de eerste Belgische vrouwelijke burgemeester van Geluveld aan een waaier van culturele activiteiten, zoals artistieke tentoonstelling, muziekoptredens, toneel, boekuitgave, enzovoort. Ze betrokken er vele verenigingen bij en ook de sport, kinderen en bewoners van onze woonzorgcentra. Met hun activiteiten zetten ze niet alleen Geluveld maar ook Groot-Zonnebeke op de culturele kaart”, zei cultuurraadvoorzitter Noël Vandewiele.

Hij sprak zelfs de hoop uit dat het comité ook na het herdenkingsjaar een rol zou blijven spelen als culturele voortrekker. De trofee die aan voorzitter Aleidis Durnez werd overhandigd, was een uniek beeld van kunstenaar Luc Lapere, dat de waarden van burgemeester Léonie symboliseerde.

Verdiende plaats

Daarnaast nomineerden een dertigtal verenigingen een vrijwilliger die ze eens extra in de spotlights wilden zetten. Dit als dank en appreciatie voor hun werk achter de schermen. “Ook al staan ze nooit op de eerste rij, het is dankzij hun inzet en motivatie dat het verenigingsleven blijft draaien. Ze verdienen zeker een plaats op het podium”, aldus de schepen. Voor hun inzet kregen de vrijwilligers een zonnebon.

