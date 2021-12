Wouter Vervaeck heeft tweede jeugdboek klaar

Met ‘Emilio & Margaux, hoe vind ik mezelf?’ is illustrator Wouter Vervaeck (36) ondertussen aan zijn tweede boek toe. Samen met Stephanie Calant (37), die het verhaal schreef, boren ze een heftig onderwerp aan om het bespreekbaar te maken bij de kinderen.

Dat het hoofdpersonage van het boek een kameleon is, is geen toeval. “Kinderen zijn net als de guitige reptielen, ze kunnen zich aanpassen aan zowat elke situatie”, laat Stephanie weten. “Helaas komt dit ook met een keerzijde, momenten waarop kinderen zich bijna gedwongen aanpassen om toch maar mee te kunnen met vriendjes of aandacht te vragen van hun ouders. Gaandeweg vergeten ze dat ze zichzelf kunnen zijn, dat ze best wel wat tijd voor zichzelf kunnen nemen. Dit is ook de boodschap die het boek naar voren schuift. Natuurlijk is het stevige materie maar het werd luchtig geschreven zodat kinderen het kunnen omarmen. De boodschap slaat ook op volwassenen, die soms de leefwereld van hun kinderen minder begrijpen.”

Het volledige boek staat propvol met illustraties, allemaal van de hand van Wouter. “Ik ga er prat op dat ik enkel met handgetekende prenten werk”, lacht hij.

Lang proces

“Het is een lang proces maar het levert telkens unieke beelden op. Heerlijk ouderwets, met potloden en verf, die het geheel een zachte toets geven.” De eerste samenwerking tussen Wouter & Stephanie dateert al van 2017, toen ze hun eerste boek uitbrachten. Ondertussen ligt het tweede exemplaar in de winkelrekken en is een nieuw exemplaar al in de maak. “Al gaat het hier niet om het vervolg van de Emilio & Margaux-reeks maar een horrorverhaal. Hiermee willen we de pestproblematiek aan de kaak stellen en richten we ons vooral op leerlingen uit het derde en vierde middelbaar.” ‘Emilio & Margaux, hoe vind ik mezelf’ is verkrijgbaar bij de betere boekhandels maar kan ook rechtstreeks via de Facebookpagina worden aangekocht: www.facebook.com/emiliomargaux.

Info: info@pixelings.be.