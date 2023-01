Vlaamse regering benoemt Kortrijkzaan Luc Devoldere als voorzitter Literatuur Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de benoeming van de in Kortrijk geboren Luc Devoldere als voorzitter van Literatuur Vlaanderen. Hij volgt Mia Doornaert op.

Literatuur Vlaanderen, het vroegere Vlaams Fonds voor de Letteren, is de organisatie die de letterensector in Vlaanderen ondersteunt. Devoldere was in december door de raad van bestuur van Literatuur Vlaanderen unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter. De Vlaamse regering maakt de benoeming nu officieel. Devoldere volgt Mia Doornaert op als voorzitter.

Luc Devoldere (66) is een Vlaamse classicus, schrijver en publicist. Devoldere studeerde oude talen en wijsbegeerte aan de universiteit van Kortrijk en Leuven en was van 1978 tot 1996 leraar Latijn en Grieks aan het Sint-Barbaracollege in Gent. In 1994 debuteerde hij als essayist met “Grand Hotel Italia. Een reis in de geest”.

Sinds 1996 was hij verbonden aan de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw. In 2002 volgde hij Jozef Deleu op als hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder. In 2009 werd hij lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren. Eind 2020 verliet hij Ons Erfdeel. De voorbije maanden was Devoldere al aan de slag als de voorlopige voorzitter van Literatuur Vlaanderen.