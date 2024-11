Vlaams parlementslid Griet Vanryckegem (N-VA) houdt pleidooi om Boektopia in Kortrijk Xpo te houden: “In de boekenhoofdstad van Vlaanderen”

Vlaams parlementslid Griet Vanryckegem (N-VA) uit Menen pleit ervoor om de succesvolle boekenbeurs Boektopia in Kortrijk Xpo te behouden en stelde een vraag om uitleg aan minister van Cultuur Caroline Gennez (Vooruit) over de toekomst van dit evenement.

“De voorbije herfstvakantie lokte de boekenbeurs Boektopia bijna 54.000 bezoekers”, aldus Griet Vanryckegem. “Dat is een toename van 13 procent. Ook de verkoop van de boeken ging stevig de hoogte in met een vijfde meer dan het jaar eerder.”

“Het toont aan dat de boekenbeurs op deze locatie de voorbije jaren wat tijd nodig heeft gehad om te groeien maar dat het evenement er nu echt wel staat. Het succes van Boektopia bewijst dat Kortrijk een uitstekende locatie is. Er is ook potentieel om verder te groeien. Directeur Patrick Boeykens vertelde eerder dat 90 procent van de deelnemers aan de tevredenheidsenquête van de editie in 2023 zeer tevreden was.”

Bereikbaarheid

In het verleden werd meermaals aangehaald dat de locatie zou geëvalueerd worden. Vorige legislatuur was sprake van een aantal pistes die zouden worden bekeken en leefde binnen de commissie Cultuur bij bepaalde leden de vraag naar een meer centrale plek in Vlaanderen om bereikbaarheid te vergroten. “Kortrijk is echter goed bereikbaar en zowel de positieve evaluatie, als de tijd die zou nodig zijn om het opnieuw elders te laten groeien, zijn argumenten om de huidige locatie te behouden”, aldus Vanryckegem.

“Door ook de ‘Boektopia op toer’ ernaast te organiseren in Antwerpen, Genk, Hasselt en Leuven wordt bovendien ook een gespreid en grootschalig leesbevorderingsproject en -traject uitgewerkt, in het verlengde van zowel Boektopia in Kortrijk als de voorleesweek. Net als de slogan van de beurs in Kortrijk doen ze ook bij ‘Boektopia op toer’ veel inspanningen om schrijvers en bekende sprekers aan te trekken. Ongetwijfeld worden zo het bereik en de aantrekkingskracht van boeken en literatuur vergroot.”

Eerst evaluatie

Minister Gennez repliceerde dat men eerst de evaluatie van Boekoptia in 2024 wil afwachten alvorens naar de toekomst wordt gekeken. De verschillende evenementen van Boektopia lopen nog tot eind november. De tevredenheidsenquête van Boektopia in Kortrijk wordt binnenkort verwacht. “Ik hoop alvast dat er naast de gespreide initiatieven nog altijd blijvend wordt ingezet op één hart, één moment waar alle partners samenkomen. Dat mag dan wat mij betreft in Kortrijk zijn, als een boekenhoofdstad van Vlaanderen”, besluit Vanryckegem.