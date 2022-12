Vader Willy en zoon Giovanni schrijven samen dichtbundel: “Geen peren onder appelboom”

Giovanni Seynhaeve staat bekend om het maken van prachtige LEGO-bouwwerken, maar ook op andere vlakken komt de Izegemnaar creatief uit de hoek. Zo deelt hij met vader Willy al jaren een passie voor poëzie. Beide heren vertrouwen regelmatig mijmeringen aan het papier toe. Een bloemlezing van hun gedichten hebben ze nu gebundeld in het boek ‘Onder een appelboom vind je geen peren’.

Valt er bij de familie Seynhaeve iets te vieren, dan is de kans groot dat Willy op dat moment een grote kaart bovenhaalt en een gedicht gespekt met mooie anekdotes en kwinkslagen voordraagt. “Of dat nu voor een verjaardag, pensioenviering of jubileum is, ik doe dat telkens met veel plezier”, vertelt Willy (73).

“Ik neem ook al ruim 39 jaar de pen ter hand om verslagen met een ludieke inslag voor het clubblad van atletiekvereniging IVAC te schrijven. Spelen met taal is iets wat me boeit. Drie jaar geleden ben ik dan begonnen met elke woensdag een gedicht op Facebook te plaatsen.”

Kaarten versieren

Giovanni (46) mocht als kind vaak bovengenoemde kaarten met gedichten van Willy versieren. “Maar ik gaf mijn ogen natuurlijk tegelijk de kost en op zijn 60ste en 70ste verjaardag verraste ik mijn vader zelf met een gedicht. Het moet zijn dat het in de genen zit. Ik ging op dat elan verder en tussen 2013 en nu zette ik heel wat op papier. Soms voor eigen gebruik, andere keren deelde ik graag iets met anderen. Tussen november en maart ging het minder goed met me. Ik viel in een depressie en had veel tijd om na te denken. Schrijven was op dat moment een soort therapie voor me. Niet dat het toen zwartgallige proza was. Ik kon zeker nog over leuke dingen schrijven, alleen was dat moeilijker.”

Begin dit jaar schreef Giovanni zich in voor een cursus Creatief Schrijven in kunstacademie Art’Iz. “Het was daar dat medecursist (en huidig stadsdichter – nvdr.) Vincent Vandommele me motiveerde om zelf een dichtbundel uit te brengen. Ik ben met dat idee naar mijn vader gestapt en stelde voor om samen een selectie van onze gedichten te publiceren.”

Het resultaat heet ‘Onder een appelboom vind je geen peren’. Een speelse en toepasselijke variant op een bekend spreekwoord”, knipoogt Willy.

Inspiratie

“We selecteerden elk 32 gedichten. Onze inspiratie haalden we doorheen de jaren uit het dagelijks leven. Over hoe de mens in elkaar zit, maar evengoed over een tafereel uit de natuur. We zien dikwijls dingen die een ander niet ziet en dat verwerken we in een gedicht. Voor ons zit er een duidelijke lijn in de selectie die het boek haalde, maar dat zal daarom voor een andere lezer niet zo zijn. Dat hoeft ook niet.”

Het duo kreeg hulp van docent Benjamin Sercu om indien nodig hier en daar nog wat bij te schaven, zowel tekstueel als inhoudelijk. Voor de vormgeving klopten ze aan bij Yves Debaes. “Ik neig meer naar spiegeldicht, terwijl vader meer de stijl van de kopdichtjes van Toon Hermans benadert. Dat verschil benadrukten we door het boek in tête-bêche (keerdruk – nvdr.) te plaatsen, met aan de ene zijde mijn gedichten en aan de keerzijde die van mijn vader. Mijn laatste gedicht verwijst daarom ook bewust naar het volgende gedicht van mijn pa, dat op het volgende blad ondersteboven begint.”

“Tijdens depressie was schrijven een soort therapie voor mij”

Vader en zoon zijn blij met het resultaat. “Ik vond het altijd geweldig dat bekend Roeselarenaar Bart Claeys en wijlen zijn vader indertijd het toneelpodium deelden. Nu ben ik fier dat we ook van onze gemeenschappelijke passie een blijvende herinnering hebben gemaakt.”

‘Onder een appelboom vind je geen peren’ is vanaf midden december verkrijgbaar. Een exemplaar kost 11 euro en kan je nu al bestellen via de Facebookpagina’s van Giovanni of Willy Seynhaeve. Het boek zal ook te koop zijn in de Standaard Boekhandel in de Marktstraat en ook in de bib zal je het kunnen ontlenen.

(Valentijn Dumoulein)