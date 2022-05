Tweedeverblijver Rosine De Dijn stelt boek ‘Over leven na de holocaust’ voor in Knokke-Heist

In de openbare bibliotheek van Knokke-Heist werd het boek ‘Over leven na de holocaust’ van Rosine De Dijn voorgesteld. Het boek vertelt het waargebeurde verhaal van hoe Mordechaï ‘Motke’ Weinberger vele Belgische Joden het leven redde en na de oorlog tot rust liet komen in het Grand Hotel Knokke waar hij directeur was.

Rosine De Dijn (81), een uit Antwerpen afkomstige journaliste die na haar huwelijk met een Duitser in Duitsland ging wonen, bracht haar boek Over leven na de holocaust al uit in 2020, maar door de coronacrisis kreeg het nog niet eerder een echte voorstelling aan pers en publiek.

Joodse patissier

En daar wilde het gemeentebestuur van Knokke-Heist toch wel iets aan doen. “Te meer omdat mevrouw De Dijn tweedeverblijver is in onze gemeente. En aan mensen die een interessant boek schrijven, zeker als het over Knokke-Heist handelt, stellen we graag de infrastructuur van de bibliotheek bij CC Scharpoord ter beschikking voor een voorstelling”, zegt schepen van Cultuur Annie Vandenbussche (Gemeentebelangen).

Het boek vertelt het waargebeurde verhaal van Mordechaï, bijgenaamd Motke, Weinberger, een Joodse patissier, actief in Antwerpen, die na de oorlog ook in Knokke een zaak opstart en in de jaren ‘50 door een groep investeerders gevraagd wordt directeur te worden van het Grand Hotel in Knokke, aan het Van Bunnenplein.

Actief in het verzet

Motke was tijdens de oorlog actief in het verzet en redde heel wat Joden uit de handen van de Duitsers. Hij bouwde het Grand Hotel in Knokke uit tot een ontmoetingsplek en rustplaats voor vooral Antwerpse Joden, van wie velen ook een tijd in de concentratiekampen hadden doorgebracht.

Het was een absoluut koosjer hotel, waar ook de Joodse feestdagen gevierd werden en waar zelfs een kleine gebedsruimte aanwezig was. Het hotel werd halverwege de jaren ‘80 afgebroken en ruimde plaats voor een nieuwbouw waarin ook de intussen al gesloten bioscoop ondergebracht was.

Auschwitz-nummer

Auteur Rosine De Dijn kwam als meisje al met haar moeder en broer, vanuit Antwerpen, op vakantie in Knokke in de jaren ‘50. “De Joden vielen mij op door hun kleding maar vooral ook door hun ‘Auschwitz-nummer’ dat getatoeëerd stond op hun arm. Dat was goed zichtbaar toen ze in badkostuum op het strand zaten. Die situatie is me altijd blijven intrigeren”, vertelt Rosine De Dijn.

Toen ze vele jaren later in een boek over Joden in Duitsland een hoofdstuk las over dit specifieke hotel in Knokke, was haar nieuwsgierigheid nog meer getriggerd en besloot zo op onderzoek uit te gaan. En het resultaat is dit bijzonder goed gedocumenteerde boek.

Rosine De Dijn werd voor het Knokse aspect van het boek bijgestaan door Danny Lannoy van de heemkundige kring Cnocke is hier, tevens ereschepen van de gemeente Knokke-Heist.