‘t Leesgezelschap uit Oudenburg viert 25ste verjaardag

Vrijdag 25 november liep de zaal van cc De Zuidpoort vol met enthousiaste boekenlezers. Ze kwamen allemaal genieten van een feestelijke avond ter gelegenheid van 25 jaar ’t Leesgezelschap. “Met drie dames, Katty, Gianna en ikzelf, kwamen we op het idee om naast de Kinder- en Jeugdjury ook een volwassenenwerking te starten”, vertelt voorzitter Carine Maeckelberghe.

“Ongeveer 25 jaar geleden vatten Katty Van Welden, Gianna Fattizzo en ikzelf, toenmalige begeleiders van de Kinder-en Jeugdjury, het idee op om ook met een volwassenenwerking te beginnen. In 1997 kwam ’t Leesgezelschap voor het eerst samen en het werd een succesverhaal. Onder de enthousiaste leiding van Dirk Casteleyn lazen we jaarlijks drie tot vier boeken en we bespraken die in de bib”, legt voorzitter van ’t Leesgezelschap Carine Maeckelberghe uit.

In die 25 jaar varieerde het ledenaantal tussen 14 en 20 deelnemers, met een piek in 2022 van 24 leesfanaten. De teller staat ondertussen op 80 gelezen en besproken boeken. Alles begon met Het Geheim van Anna Enquist. Het recent gelezen boek is Klara en de zon van Kazuo Ishiguro. Er passeerden ook al enkele oldtimers, zoals Het Portret van Dorian Grey van Oscar Wilde, De Aanslag van Harry Mulish en Het Dwaallicht van Willem Elschot de revue.

Waarom lid worden?

“Veel mensen houden van een goed boek. Luisteren naar elkaars leeservaring en van gedachten wisselen, is blijkbaar een formule die aanslaat. Het zijn soms boeiende avonden met pittige discussies, maar ook veel gezellige babbels. Je maakt kennis met een gevarieerd aanbod van boeken en met een toffe vriendengroep”, legt de voorzitter uit.

’t Leesgezelschap komt samen tussen de vertrouwde muren van de bib. “Het is er zalig vertoeven : dit is dan ook de vaste stek voor onze bijeenkomsten. De bibliothecaris Kristof Vancolen steunt volledig onze werking : naast het aanbieden van zijn locatie, zorgt hij er ook voor dat we over voldoende exemplaren beschikken”, vertelt Carine Maeckelberghe.

“In 2016 is Dirk gestorven en moesten we even op zoek hoe het verder moest. We hebben gelukkig enkele mensen uit ons midden gevonden, die elk een boek voor hun rekening nemen : Johan Rosseel, Michel Vanhee, Dominiek Dolphen en Lynn Vandycke.”

“Naast onze besprekingen hebben we de voorbije 25 jaar ook theatervoorstellingen bijgewoond, culturele uitstappen georganiseerd en enkele mooie thema-avonden zoals een Ierse, Franse en Zuid-Afrikaanse avond.

Geslaagde viering

“We konden vorige week genieten van een mooi en warm jubileum, met alle huidige en heel wat vroegere leden en sympathisanten. Met veel leuke anekdotes, een streepje poëzie, een heuse boekenkwis en culinaire hapjes van Jan Wydooghe kon de avond niet meer stuk. Schepen Stijn Jonckheere loofde de werking en mocht een boekenpakket schenken. Ook de overleden leden van de groep werden even herdacht en bedankt voor hun inzet. Voor de muzikale begeleiding konden we rekenen op Sona Mirzoyan, Mher Mirzoyan en Dries Depoorter die een warm applaus in ontvangst mochten nemen. Het stadsbestuur bood de receptie aan en zorgde voor de logistieke ondersteuning.”

Een aantal medewerkers van de groep zorgde voor een vlot verloop van de avond”, besluit voorzitter en bezieler Carine Maeckelberghe. Ze kijkt met een dankbaar gevoel terug op de voorbije 25 jaar en hoopt dat ’t Leesgezelschap nog een mooie toekomst tegemoet gaat.