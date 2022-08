Saskia Lauwagie (50) uit Beernem heeft tweede boek ‘Echt-genoten’ klaar: “Mijn eigen leven is een grote inspiratiebron”

Nog geen jaar na de lancering van haar debuutroman ‘Vlucht’ ligt het tweede boek van Saskia Lauwagie ‘Echt-genoten’ al in de rekken. Intussen is de schrijfster uit Beernem al bezig met de afwerking van haar derde boek. Lauwagie schrijft fictie met haar eigen leven als basis.

Terwijl het eerste boek van Lauwagie, die bij een sociaal secretariaat werkt, focuste op de gevolgen van de buitenechtelijke affaire van haar man, vormt het tweede boek een losstaand verhaal. “Maar toch zijn beide verhalen met elkaar verbonden”, legt Lauwagie uit. “Dezelfde hoofdpersonages komen aan bod en zij hebben natuurlijk wel een verleden dankzij de debuutroman. Hun privéleven loopt door, samen met de emoties die mensen nog lang dragen nadat ze zo’n huwelijkscrisis doormaken. Ik werk intussen aan een derde boek die op dezelfde manier zal verbonden zijn met de andere twee boeken, zie het dus als een soort trilogie. Daarna is het tijd voor iets nieuws.”

“Lezers vertellen me dat ik als schrijfster gegroeid ben”

De schrijfster werkt bijna altijd rond thema’s als leugens, bedrog, manipulatie en stalking. “Die zaken intrigeren mij enorm. Mijn levenservaring vormt een grote bron voor wat ik schrijf, maar ik krijg ook heel veel nieuwe ideeën terwijl ik schrijf.”

Naast het schrijven van haar boeken moet Lauwagie ook denken aan alles wat bij het uitgeven van een boek komt kijken. Ze werkt daarvoor samen met uitgeverij Storyland, al zorgt ze zelf ook voor extra verkoop door eigen initiatieven. “Schrijven is één ding, maar ik moet natuurlijk ook verkopen. Dat doe ik via signeersessies en op de lancering van het boek, maar ook via onlineverkoop. Daarnaast kan je mijn romans vinden in heel wat boekenwinkels, al verdwijnen ze daar natuurlijk in het grote aanbod.”

Boekenmarkten

Daarom merkte de schrijfster dat ze aan naamsbekendheid moet werken. “Zo ging ik deze zomer langs bij heel wat boekenmarkten. Ik begon in Damme en dat was meteen een succes. Opeens zien lezers een gezicht achter het boek, en dat is erg fijn. Ik merk wel dat die activiteiten ten koste gaan van het schrijven. Ik hoop tussendoor het manuscript van mijn derde roman klaar te hebben”, lacht ze.

De eerste reacties op haar tweede boek waren lovend. “Sommige lezers vertelden me dat ze vonden dat ik als schrijfster was gegroeid in vergelijking met mijn debuut.”