Openbare Bibliotheek Brugge scoort goed in gebruikersonderzoek

De Openbare Bibliotheek Brugge scoort bovengemiddeld goed als het gaat over haar netwerk en haar digitale werking. Dat leert een grootschalige publieksbevraging, waarvan de resultaten deze namiddag werden voorgesteld.

De online bevraging vond dit voorjaar plaats in 151 Vlaamse bibliotheken. Dat de Brugse bibbezoekers over het algemeen heel tevreden zijn, blijkt uit de Net Promoter Score van 59,13, daar waar dit gemiddeld 42 is voor alle bibliotheken en 50 voor de centrumsteden.

Netwerk van 13 bibliotheken

De Openbare Bibliotheek Brugge bestaat uit 13 bibliotheken en daarin werd de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd. “Sint-Michiels kreeg met Xaverianen een splinternieuwe bibliotheek. In Sint-Jozef (De Garve), Sint-Kruis (De Zorge), Assebroek (Daverlo) en Sint-Andries kreeg de bib een grondige renovatie. Dat zorgde telkens voor een stijging in de gebruikerscijfers. Er zijn concrete plannen om dezelfde weg op te gaan met de bibliotheek in Lissewege”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Bibliotheek Lode Zielens is een ander verhaal. “Terwijl alle andere bibliotheken uit het netwerk zich in een randgemeente bevinden, moet Lode Zielens in het centrum van Brugge opboksen tegen een sterke Hoofdbibliotheek Biekorf . Het filiaal was lang nuttig voor de samenwerking met de nabijgelegen verpleegsterschool, maar na het verhuizen van die hogeschool was de noodzaak aan een tweede bibliotheek in het centrum een pak minder. Dat vertaalde zich in jaarlijks dalende gebruikerscijfers”, luidt het.”

Organisatiecoördinator Katelijne Vercaemer: “Het zou grote investeringen vragen om Lode Zielens op te waarderen tot een hedendaagse bibliotheek. Zo dicht omringd door andere moderne bibliotheken zijn dat investeringen die hoogstwaarschijnlijk niet de resultaten zouden opleveren zoals we bij de andere bibliotheken zagen. Daarom werd beslist om bibliotheek Lode Zielens vanaf 1 december 2022 te sluiten voor het publiek.”

Toch verdwijnt Lode Zielens niet helemaal uit het netwerk. “Het gebouw zal in de toekomst dienst doen als tijdelijk depot voor weinig gevraagde magazijncollecties uit Hoofdbibliotheek Biekorf.”

Digitale werking

Naast het netwerk scoort ook de digitale werking bovengemiddeld goed. Cultuurschepen Nico Blontrock: “De gebruikscijfers voor Mijn Bibliotheek, GoPress en de e-boeken liggen opmerkelijk hoger dan in andere bibliotheken. Ook de digidokter- en digisessies worden druk bijgewoond. Om deze werking te kunnen aanbieden stelde de bibliotheek in 2021 een digicoach aan. Dat werpt nu al zijn vruchten af. De personeels- en werkingsmiddelen die vrijkomen door de herinvulling van Lode Zielens zullen aangewend worden om een leescoach aan te stellen. Hiermee wil de bib nog sterker inzetten op geletterdheid en leesplezier, binnen het volledige netwerk.”

Pijnpunten

Uit het gebruikersonderzoek blijkt dat Hoofdbibliotheek Biekorf ook met enkele pijnpunten kampt. Voor schepen Blontrock is dit geen verrassing. “De vraag naar een leescafé horen we vaak. Tegelijk horen we de vraag naar een stille ruimte. Uit het gebruikersonderzoek blijkt ook dat de Brugse bibliotheek minder dan andere Vlaamse bibliotheken scoort als het om haar verblijfsfunctie gaat: ‘de bib als ontmoetingsplaats’. Het komt erop neer dat de bibliotheek verschillende, soms tegenstrijdige functies moet vervullen, terwijl de ruimte daarvoor beperkt is. Enkel door de bestaande ruimte een andere invulling te geven, kan aan die verschillende wensen voldaan worden. De verhuis van sommige magazijncollecties naar Lode Zielens is een eerste stap om die andere invulling mogelijk te maken.”

“De problemen met het sanitair, de werking van de liften, de ventilatie, koeling en verwarming waren al langer gekend en komen ook uit het gebruikersonderzoek opnieuw naar boven. De eerder aangekondigde verbouwing van de Biekorfsite, de Stadsrepubliek, werd uitgesteld, maar in 2023 worden deze dringende problemen toch al aangepakt.” (CGRA)