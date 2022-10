Ondernemer Bruno Demuynck schrijft boek ‘De koers van mijn leven’, over kanker tussen realiteit en fictie

Wat een droom! De Tour de France fietsen tussen en tegen wielerlegenden Poulidor en Bahamontes. Helaas fiets je met kanker en een tandwiel minder, stel je vast. Een ongelijke strijd? In het boek ‘de koers van mijn leven’ dat zweeft tussen harde realiteit en fictie vertelt ondernemer Bruno Demuynck, met hulp van auteur Vincent Vandendriessche, wat kanker met je doet en dat je moet blijven geloven in een goede afloop.

Bellegemnaar Bruno Demuynck (49) is een West-Vlaamse ondernemer. Hij is oprichter en eigenaar van D interieur, een bedrijf in maatmeubilair met 45 werknemers. Daarnaast is hij een fervent fietser en triatleet die de Ironman van Florida en meerdere marathons op zijn actief heeft staan. Het is weinigen gegeven om een marathon te lopen in iets meer dan drie uur.

Slechts één Velo

Ook als er moet gefietst worden is hij zijn vrienden steeds te snel af. Hoe lastiger en hoe meer hoogtemeters, hoe liever hij het heeft. En hoe harder de rest in het stof bijt.

Tot in 2018 het plots niet meer lukt. De diagnose volgde snel: longvlieskanker. Ook wel asbestkanker genoemd waarbij de overlevingskans amper 20 procent is.

Na chemo en een operatie waarbij een long en het longvlies werden verwijderd, werd hij terug genezen verklaard. Dankbaar voor de genezing organiseerden Bruno en zijn vrienden in 2019 nog ‘Mee met Munke’, een wandeltocht waarbij 110.000 euro werd ingezameld voor de afdeling oncologie van AZ Groeninge.

Bruno overleeft dus, maar de ziekte keert een jaar later toch terug en laat hem niet los. Hij spreekt zijn vriend Vincent Vandendriessche aan, hij wil vertellen hoe hij tegen de ziekte aankijkt en vraagt zijn persoonlijke ervaringen uit te schrijven in boekvorm. “Ik wou eigenlijk niet noodzakelijk mijn verhaal beschrijven”, zegt Bruno. “Niet per se de geschiedenis van mijn ziekte en revalidatie. Maar wel de boodschap geven van: “je hebt maar één lichaam, één vélo. En ook: als je zo’n ziekte hebt, hoe ga je daarmee om? Mijn advies is: zolang je nog een kapstok hebt, gebruik die en hang eraan. Geef de moed niet op.”

De Scheven

© Kurt De Schuytener

“Voor Bruno, sportman als hij is, is de fiets zijn lichaam. En zijn lichaam zijn fiets”, aldus Vincent Vandendriessche. “Ik had nog nooit een boek geschreven, het was even zoeken naar een goede insteek om dit verhaal te brengen. Na wat brainstormen zei Bruno: ‘laat mij de koers van mijn leven rijden’. En zo kwamen we tot dit boek dat een mix is van fictie en harde feiten.”

Het verhaal begint met Bruno die in het holst van de nacht thuis ligt te woelen tussen waken en slapen. Op dat moment krijgt hij bezoek van de Scheven, een mysterieuze Flandrien die hem in volle strijd tegen zijn ziekte weer op de fiets dwingt. In Bruno’s hoofd begint nu de koers van zijn leven: hij opent de ogen en bevindt zich in een lang vervlogen Ronde van Frankrijk waar hij het opneemt tegen Anquetil, Poulidor en Bahamontes. Maar hij koerst met kanker, en met een tandwiel minder dan de rest. Hoe haal je zo Parijs?

“De Koers van mijn Leven is een verhaal over ondernemen, sport, het leven en de impact van kanker”, aldus Bruno. Het is ook een oproep: beweeg meer en leef gezond. En het biedt een mogelijk antwoord op de vraag: Hoe ga je met kanker om? Dat is voor iedereen anders maar je moet erin blijven geloven. Enkel zo maak je het leefbaar voor jezelf en je omgeving. Gun jezelf die kapstok.”