Meester-patissier Ter Groene Poorte publiceert bakboek

Christophe Declercq, vakleraar banket en ijs met vele jaren ervaring in Ter Groene Poorte, werkte ruim een jaar aan het lijvige bakboek Bakken voor iedereen, een collector’s item voor de hobbybakker.

De meester-patissier is met Bakken voor iedereen niet aan zijn proefstuk toe. Eerder bracht hij al verschillende bestsellers over banketbakken en ijscreaties uit, maar dit boek beschouwt hij als zijn meesterwerk. “Het was mijn bedoeling om een boek op de markt te brengen dat zowel voor de professionele bakker als de hobbyist bruikbaar en interessant is. De eenvoudige en duidelijk te volgen omschrijvingen van heel wat bereidingen worden immers ondersteund met stap-voor-stapfoto’s en handige tips. Het zijn allemaal correcte recepten, die ik doorheen de jaren vaak aangepast en verbeterd heb op basis van mijn ervaringen met de leerlingen aan wie ik lesgeef.”

Materiaal

Critici zullen ongetwijfeld de opmerking maken dat Christophe Declercq in de bakkerijschool materiaal ter beschikking heeft, waarover een modale hobbyist niet beschikt. “Ik heb al het lekkers dat in mijn bakboek staat thuis klaargemaakt. Ook de foto’s zijn in mijn keuken door professionele fotografen op de gevoelige plaat vastgelegd. Dat kunnen mijn buren getuigen, want na elke dag dat ik iets klaarmaakte voor het boek mochten ze meegenieten van het resultaat.”

150 recepten

Christophe Declercq weet van zichzelf dat hij een perfectionist is en dat straalt hij ook uit. “Ik heb hard gewerkt aan dit lijvige bakboek waarin meer dan honderdvijftig recepten staan, maar ik ben heel tevreden met het resultaat. Uitgeverij Lannoo heeft werkelijk kosten noch moeite gespaard. Voor hen was Bakken voor iedereen ongetwijfeld een serieuze investering en ik ben hen daar heel dankbaar voor.”

De leraar van ter Groene Poorte garandeert dat alle recepten haalbaar zijn voor elke hobbyist. “Door te beginnen met de eenvoudigste recepten zal het gaandeweg lukken om complexere creaties te maken. Ik hoop dat door mijn boek bakken een passie wordt van heel veel mensen.” (PDC)