Lions Club Heuvelland schenkt boekenpakket aan Leesjury

Dankzij de financiële ondersteuning van Lions Club Heuvelland werd de Leesjury, een leesclub voor kinderen uit de lagere scholen, uitgebreid naar alle klassen van de Heuvellandse basisscholen. Het geschonken boekenpakket moet een extra stimulans zijn om in deze digitale wereld boeken te blijven lezen.

Kinderen in De Leesjury lezen een aantal boeken. “Ongeveer om de twee maanden komen ze dan samen in de bib om er met er met leeftijdsgenoten over te praten”, zegt bevoegd schepen Bart Vanacker. “Bij ons in de bib werken we erg creatief en knutselend rond deze verhalen. De gelezen boeken worden daarna opgenomen in de schoolbibliotheken om er aan een tweede leven te beginnen. Zo krijgen andere leeftijdsgenootjes ook de kans om ze te lezen.”

Boekenfeest

In het boekenpakket zaten ook de boeken van de jeugdauteurs Tom Wouters, Jan De Kinder en Tom Thys. Zij komen naar het slotfeest op 21 mei. “Het wordt een echt feest met kinderanimatie en ook voordrachten van jeugdauteurs,” aldus nog de schepen. “Dan organiseren we in samenwerking met CO7 het boekenfeest voor de hele regio in onze bib.”