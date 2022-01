Leerlingen Immaculata werken poëziewandeling uit

Zoals elk jaar werken de leerlingen van Immaculata Ieper tijdens de lessen Nederlands een projectje uit rond de Poëzieweek. Omdat het jaarthema ‘natuur’ is, treden ze hierbij buiten de schoolmuren en willen ze alle Ieperlingen laten meegenieten van hun dichtkunsten in de natuur die te vinden is dicht bij huis.

“Tijdens de lessen Nederlands gingen alle leerlingen van Immaculata op de mooiste plekjes die het centrum van Ieper herbergt foto’s nemen om daarna – op locatie of vanuit de klas – een gedicht te schrijven passend bij hun foto”, vertelt leerkracht Nederlands Hanne Moermans. “Per klas werd er telkens een winnend gedicht verkozen, dat tijdens de Poëzieweek van 27 januari tot en met 2 februari een van Iepers vele en prachtige natuurplekjes zal opluisteren. Wie zich de komende week aan een uitstapje in Ieper waagt, zal dus ongetwijfeld kunnen genieten van de poëtische pareltjes die de leerlingen van Immaculata tentoonspreiden en zal ook extra kunnen stilstaan bij de rust en natuur die ook in het centrum van Ieper alomtegenwoordig is.”

“Op de speelplaats van Immaculata Ieper hangt vanaf 27 januari ook een grote stadskaart met daarop QR-codes op de plaatsen waar de gedichten te vinden zijn. De leerlingen kunnen er dus zelf voor kiezen of ze die codes scannen en zo alle poëziewerkjes lezen of een heuse poëziewandeling maken doorheen Ieper aan de hand van die kaart. Die wandeling brengt hen naar de mooiste locaties van Ieper, aangezien de werkjes verspreid hangen over de Vestingen, het Astridpark, Le Touquetpark, het Hoornwerkpark en de Verdronken Weide tot Zillebekevijver.”

Originele prijs

“De leerlingen krijgen een hele week de tijd om te stemmen op hun favoriete gedicht, waarna per graad een winnaar bekendgemaakt zal worden. Op vrijdag 3 februari zullen de auteurs van die drie winnende gedichten een originele prijs krijgen in het bijzijn van de volledige schoolgemeenschap. De prijs wordt overhandigd door schepen van Cultuur Valentijn Despeghel. Door de gedichten buiten de schoolmuren op te hangen, willen we ook bij alle Ieperlingen de Poëzieweek onder de aandacht brengen”, besluit Hanne Moermans.