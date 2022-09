Jonge chef uit Tielt brengt kruidenkookboek uit: “Focus niet alleen op het koken met, maar ook op het kweken van de kruiden”

Michiel Van Colenberghe (25), chef-kok in De Traagheid in Tielt, heeft in samenwerking met Lode Claus van Kruiden Claus in Kruisem een boek geschreven over koken met kruiden én het kweken ervan. In ‘Kruiden Kweken Koken’ zetten ze zo 35 bekende en minder bekende kruiden in de kijker.

“Bij elk kruid geven we in het boek een recept waarin dat kruid gebruikt kan worden, een infofiche over het kruid en vooral ook over hoe mensen zelf het kruid kunnen kweken”, vertelt Michiel. Door die aanpak hoopt hij verder te gaan dan het traditionele kookboek. “Zo zijn er immers duizenden. Daarom focussen wij niet puur op het koken, maar ook op het kweken van het kruid. Op die manier komt het kruid zo helemaal centraal te staan.”

Zoveel meer opties

Zo hoopt Michiel kruiden ook uit de nichesfeer te halen. “Nu kennen mensen vaak wel de basiskruiden, maar er zijn zoveel meer opties dan de traditionele peper, munt en rozemarijn. Daarom krijgen naast de klassiekers, ook de onontdekte parels zeker hun plaats in het boek.”

Daardoor moesten er natuurlijk wel keuzes gemaakt worden. Zo maakte Michiel aanvankelijk zo’n zestig gerechten die een optie waren voor het boek. “Maar voor de uiteindelijke selectie moesten we wel een soort balans vinden”, klinkt het.

“Aanvankelijk hebben we per soort een lijst gemaakt van de kruiden, waarna ik begon na te denken over welk gerecht ik erbij zou kunnen bedenken. Daarbij was het zoeken naar een evenwicht tussen voor-, hoofd- en nagerechten en tussen bekende en minder bekende kruiden. Ook is er voldoende variatie tussen vlees-, vis- en veggierecepten. Het hele spectrum komt dus aan bod. En daarbij zijn we ook uitgegaan van de idee dat de gerechten haalbaar moeten zijn om thuis te maken en een korte en makkelijk te vinden ingrediëntenlijst moeten hebben.”

Studievrienden

Voor dat alles kreeg Michiel ook de hulp van Lode Claus van Kruiden Claus uit Kruisem. “Ik leerde hem kennen toen ik als student aan Spermalie bezig was met een project rond kruiden”, schetst Michiel. Mijn fascinatie voor kruiden is er weliswaar altijd al geweest – Zo zijn mijn ouders groenten- en fruitkwekers en hadden we thuis een moestuin, waardoor ik altijd kon experimenteren met kruiden en dergelijke – toch is het pas nadat ik Lode ontmoette, dat het echt een passie werd.”

“We speelden dan ook al langer met het idee om een boek rond kruiden te maken, vooral omdat mensen vaak niet precies weten wat ze met bepaalde kruiden kunnen doen of hoe ze ze moeten kweken. Daarom willen wij nu met dit boek een soort houvast aanbieden.”

En het boek hoeft ook geen eenmalig iets te zijn. “Er is alleszins nog potentieel genoeg voor een tweede boek”, lacht Michiel. “We zijn er een jaar mee bezig geweest, maar het smaakt zeker naar meer.”

‘Kruiden Koken Kweken’ is uitgegeven bij Lannoo en kost 24,99 euro.

(TM)