Jochen Vanthourenhout uit Poperinge brengt eerste boek uit

Op de salontafel van Jochen Vanthourenhout ligt zijn eigen boek. ‘Stapel – overleven in een hongerige morgen’ is de titel van zijn debuut. Het is een fictief verhaal van 322 pagina’s geworden. “Ik heb er twee jaar aan gewerkt”, vertelt Jochen.

Jochen Vanthourenhout (42) is afkomstig uit Ieper, maar woont sinds september 2021 in Poperinge. “Ik heb enkele jaren geleden al even met het idee gespeeld om een boek te schrijven, maar het is er toen niet van gekomen”, begint Jochen te vertellen. “Ik heb wel al vaker gedachten en mijmeringen neergeschreven, vaak in het Engels, maar dat was nooit met de intentie om dit met iemand te delen. Maar ik had een verhaal in mijn hoofd en zag er een uitdaging in om personages te ontwikkelen. Het boek gaat over een plaag, die iedere vorm van teelt ondermijnt, waardoor de vruchtbare aarde afbrokkelt. Hierdoor vlucht een gezin naar een van de opvangzones aan zee. Binnen de georkestreerde lijnen groeit het besef dat het logische niet altijd bevredigend werkt. In een spel van toeval, overmacht of lot, slaat twijfel in het denken toe.”

Nuttige tips

“Tijdens het schrijven evolueerde alles verder en uiteindelijk heb ik een script neergeschreven en doorgestuurd naar een aantal uitgeverijen. Ik had weinig vertrouwen dat ik er respons op zou krijgen, want ik ben immers een onbekende voor hen, zonder enige ervaring. Maar een hele tijd later kreeg ik dan uiteindelijk toch bericht van Boekscout dat ze verder met mij in zee wilden gaan.”

“Ik had goede contacten met de uitgeverij. Het is goed om feedback te krijgen van mensen die er professioneel mee bezig zijn. Zij weten immers beter wat werkt en wat niet. Hun tips over de inhoud en stijl waren meer dan welkom. Ik heb zo uiteindelijk nog een aantal dingen bijgevoegd en wat structuur in het boek gestoken.”

Persoonlijke cover

“Voor de cover heb ik mij gebaseerd op een schilderij van mijn overleden grootvader. De wentelingen en de kleuren uit het schilderij passen goed bij wat ik wil weergeven in het boek. Alles samen is er uiteindelijk twee jaar over gegaan om het boek af te werken. Maar nu is het er en het ligt in de Standaard Boekhandel van Poperinge. Daarnaast is het ook online te krijgen via Boekscout.nl”, aldus Jochen. (CB)