Fabien Dumont uit Komen-Waasten schrijft boek ‘5 vragen over God’: “Beeldspraak is geen wetenschap”

Heeft God en het geloof in het algemeen nog een plaats in onze moderne maatschappij? Het is de vraag die Komenaar Fabien Dumont (55) probeert te beantwoorden in zijn nieuwe boek. “5 vragen om eerlijk te zijn. 5 verschillende thema’s waar ik geschiedenis en wetenschap probeer te combineren om de thematiek bespreekbaar te maken”, klinkt het tijdens de voorstelling.

‘5 vragen over God’, de titel van het boek kan onmogelijk rechtlijniger zijn. Fabien Dumont, in het dagelijkse leven aan de slag als leerkracht, spendeerde jaren aan zijn zoektocht naar antwoorden. Tijdens deze zoektocht werd hij meer dan eens met de onverklaarbaarheid van de wetenschap geconfronteerd. “Ik was vroeger leerkracht godsdienst en daar werd ik vaak met de meest bizarre vragen van leerlingen geconfronteerd”, steekt hij van wal.

“Uiteindelijk draaide het meestal uit op grappen en grollen, maar de essentie van die vragen was er wel. De jeugd begreep niet echt nog de insteek van geloof en van een entiteit zoals God. Als leerkracht kun je dan kiezen om de grapjes te gaan bestraffen of kun je proberen een antwoord te gaan zoeken op die vraagstukken. Ik koos voor het tweede en bundelde de resultaten van die zoektocht in een boek.”

Extra lockdowntijd

Hoewel het boek nog maar pas verscheen, lag het script al lang stof te happen op de boekenplank zo blijkt. “In een later stadium ben ik van leerkracht godsdienst naar Frans overgestapt, maar de resultaten van mijn zoektocht heb ik nooit weggegooid”, gaat Fabien verder.

“Met de komst van de lockdowns en dergelijke kreeg ik plots heel wat extra tijd en ben ik hiermee aan de slag gegaan. Ik heb alles herleid naar vijf essentiële vragen die we over God en het geloof kunnen stellen. Van de meer directe zaken zoals ‘wie en waar is God’ tot het belangrijke vraagstuk over de Bijbel. Is het een boek vol waargebeurde verhalen of een verzameling van fabels en waanbeelden?”

“Vooral bij die vraag kon ik merken dat het steeds maar moeilijker werd om de jeugd van de waarde van dit boek te overtuigen. Jezus loopt over water of hij kan eindeloos brood tevoorschijn toveren? In onze hedendaagse maatschappij gaan we steevast voort op de wetenschap. Een duidelijke beschrijving van wat we zien, wat we kunnen voelen en vaststellen en dit schrijven we op. In lang vervlogen tijden was dit absoluut niet zo, meer nog, men had in die tijdens niet eens het schrift zoals we het nu kennen.”

“Denken we maar aan de Egyptenaren die gebruik maakten van tekeningen, hiërogliefen die we nu enkel maar kunnen interpreteren. Beeldspraak was toen de norm en dat kun je niet zomaar omzetten in pakweg fysica of wiskunde.”

Nuanceringen

Op zoek naar de diepere betekenis dus van het katholieke boek bij uitstek, al negeert Fabien de wetenschap niet. “Mensen hebben altijd al geprobeerd om het bestaan van God en de Hemel te gaan bewijzen”, sluit hij af. “Neem nu de eerste ruimtemissie van de Sovjet-Unie?”

“Die had deels als doel om al dan niet te tonen dat er boven ons een God woonde. Vandaag moeten we het aandurven om nuanceringen te brengen in dergelijke zoektochten. Waar ze met een raket op zoek gingen naar het antwoord op de vraag ‘wat is God’, moeten we ons eigenlijk ontfermen over de vraag ‘waarom bestaat er een God’.”

(SR)