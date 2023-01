Enzo Farina uit Blankenberge levert met ‘Ludo & Carla’ meeslepende valentijnsroman af: “Liefde is de peper en zout van het leven”

Het nieuwe jaar is nog maar pas komen aankloppen en Valentijn loert alweer om de hoek: Enzo Farina (74), gewezen voorzitter van de cultuurraad, schreef met ‘Ludo & Carla’ nu al dé liefdesroman van het jaar. Warm aanbevolen voor al wie nog in Cupido gelooft. “Maar draait in het leven niet álles rond de liefde?”

Een paar jaar geleden debuteerde Enzo Farina, oud-directeur van Floreal en gewezen voorzitter van de cultuurraad, op zijn zeventigste met een bundel cursiefjes. Deze keer waagde hij zich aan een heuse roman.

“Na ‘55 pittige volksverhalen’ was ik toe aan een nieuwe uitdaging, al was het maar om te bewijzen dat ‘oud’ niet gelijkstaat aan ‘out’: ik ben dan wel met pensioen, maar nog lang niet afgeschreven”, knipoogt hij. Enzo werd met zijn nieuwste worp al ‘de Vlaamse Utta Danella’ genoemd.

Het verhaal is meeslepend geschreven, de feelgood-factor hoog. Al zaten er toch iets meer weerhaakjes aan het schrijven van die eerste roman. “Waar ik mijn cursiefjes doorgaans losjes uit de pols neerpen, heb ik ditmaal hele nachten wakker gelegen van mijn personages. Ik had wel een idee van waar ik met Ludo en Carla naartoe wou, maar ze zijn zowaar een eigen leven gaan leiden”, klinkt het. Enzo houdt er een sobere, maar meeslepende schrijfstijl op na. “Ik wil ook helemaal niet pretenderen de man van de grote literatuur te zijn. Mijn primaire ambitie bij alles wat ik schrijf, is de lezer een goed gevoel geven. Dat de mensen zeggen: awel, dat heb ik graag gelezen.”

Bestaand koppel

Voor ‘Ludo & Carla’ baseerde Enzo zich op een bestaand koppel uit zijn vriendenkring. “Ze leerden elkaar écht kennen op het strand en, net zoals de personages in mijn boek, kwamen ze ook uit een heel ander nest. Bij mij werd dat de zoon van een baigneur en de dochter van een Gentse zakenman, wat meteen ook stof leverde voor een thrillerelement in het verhaal.” Dat verhaal begint én eindigt trouwens op het strand. “Zo is de cirkel op de laatste pagina helemaal rond”, aldus Enzo.

“Niet mijn liefdeshistorie, maar ik schreef het wel neer vanuit mijn persoonlijke ervaringen”

‘Ludo & Carla’ is dus níet autobiografisch. “Niet míjn liefdeshistorie, maar ’t is uiteraard wél mijn vertelling: ik schreef het neer vanuit mijn persoonlijke ervaringen.”

Dat hij op zijn 74ste zowaar voor een liefdesroman koos, hoeft volgens Enzo niet te verbazen. “Liefde is iets van alle leeftijden, en draait in het leven niet alles rond de liefde? Liefde is de peper en zout van het leven, een onuitputtelijke bron van inspiratie”, klinkt het.

‘Ludo & Carla’ telt 156 pagina’s en werd uitgegeven bij Spring Produkties. Tot eind januari kan het worden vooruitbesteld tegen de voordeelprijs van 19,50 euro, via de uitgeverij ofwel bij de auteur zelf: enzo.farina@skynet.be.