Deze kinderen zijn letterlijk en figuurlijk ‘gelukzakken’

De jeugdboekenmaand is volop aan de gang. Bij de bibliotheken in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne leggen ze hun jonge lezers extra in de watten met deze ‘gelukzak’.

‘Geluk’ is het thema van de jeugdboekenmaand en dat sluit ook perfect aan bij de vier bibliotheken die deel uitmaken van de culturele samenwerking Viertoren. Daarom vinden er de hele maand leuke acties plaats zoals een kleurwedstrijd, workshops en lezingen. Als beloning voor dat vele lezen krijgen de jeugdige lezers een ‘gelukzakje’. Daarin kunnen ze hun boeken stoppen maar het is ook bruikbaar voor de turnles of om de lunch in op te bergen. De kinderen van De Panne kregen hun beloning al zoals op de foto te zien is. (GUS)