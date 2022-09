Derde thriller van Rumbeekse Jilly Olivier ‘Stil ijs’ speelt zich af op Antarctica

De getalenteerde schrijfster Jilly Olivier (32) uit Rumbeke laat met ‘Stil ijs’ haar derde thriller op haar leespubliek los. Het is een spannende pageturner geworden die zich deels afspeelt op Antarctica.

De titels van haar boeken zijn uiteraard niet zomaar gekozen. “Als het verhaal in mijn hoofd zit, is die titel eigenlijk het eerste waar ik doelbewust naar op zoek ga”, vertelt deze mama van Liam (5) en Lyo (3). “De titel moet enerzijds een tipje van de sluier oplichten en tegelijkertijd ook vragen oproepen. Naast het schrijven vind ik dat spelen met taal een leuke bezigheid. Ik heb nog een lijstje met werktitels die ik in de toekomst misschien nog kan gebruiken.”

Mythische plaatsen

Een boek schrijven met twee jonge kinderen lijkt voor een leek niet zo evident. “Mijn zoontjes zitten relatief vroeg in bed of kunnen zich ondertussen wel een tijdje alleen bezighouden. Ik moet er niet meer constant mee bezig zijn. Ook in het weekend vind ik af en toe wat tijd om enkele bladzijden neer te pennen. Tussen mijn tweede en derde boek zit er wel twee jaar. Het is zo dat ik mezelf geen druk wil opleggen. Het moet vanzelf komen. Als het een verplichting wordt, is het niet leuk meer en dan houd je er beter mee op.”

De verhalen van Jilly hebben geen link met elkaar. Ze spelen zich wel telkens af op mythische plaatsen. Terwijl haar tweede boek zich afspeelde op de flanken van de Mount Everest, gaat het dit keer naar het koudste continent op aarde.

Inspiratiebron

“Het internet is qua inspiratiebron het ideale medium om op dat vlak aan research te doen”, zegt Jilly. “Als ik ergens in detail ga, wil ik er zeker van zijn dat het klopt. Over de inhoud van mijn derde schrijfsel wil ik niet al te veel prijs geven. Op de Zuidpool doen enkele wetenschappers een belangrijke, maar uiterst dodelijke vondst. Het contact met het thuisfront is echter verbroken en ze verdwijnen van de radar. Jaren later vinden vier vrienden tijdens een avonturentocht de wetenschappelijke basis terug. De belangrijke ontdekking vindt echter ook zijn weg naar de bewoonde wereld en dat blijft niet zonder gevolgen.”

Dat klinkt opnieuw als een spannend verhaal waar haar trouwe lezers zeker voldoening aan zullen beleven. “Voor mijn boek naar Uitgeverij Boekscout wordt doorgestuurd, laat ik het altijd nog eens met een kritische blik lezen door mijn man en mijn vader. Zij zijn geen boekenwurmen, maar ze zijn neutraal en zeggen waar het op staat. Soms gebeurt het dat ik dingen aanpas, die zij te voor de hand liggend vinden.”

Publieksprijs

Zowel haar debuut Onvoltooid Verleden Tijd als de opvolger Als sneeuw voor de dood werden bekroond met de Publieksprijs Boekgoud in de categorie thrillers. Misschien zit er dit keer ook zo’n bekroning in. De smaak heeft Jilly zonder twijfel nog steeds flink te pakken want ondertussen staan de eerste zinnen van haar vierde thriller al op haar laptop.