Deel je liefde voor lezen bij De Boekerie

Leesclub De Boekerie ging vier jaar geleden van start. Een vaste groep kwam om de zes weken samen in bibliotheek De Letterbeek om een gekozen boek te bespreken. De Boekerie wil het concept nu verbreden en verwelkomt iedereen die zin heeft om mee te lezen.

Hilde Claerhoudt nam het initiatief in 2019: “Ik vroeg na in de bib of er nog meer mensen interesse hadden in een leesclub. Ik zat vroeger in zo’n groepje in Brussel en ik miste de gezellige bijeenkomsten.”

Bart Debruyne van de bibliotheek was meteen enthousiast: “We konden vrij snel een twaalftal lezers samenbrengen. Het aantal leden hielden we beperkt, zodat we iedereen voldoende aan het woord konden laten. De boeken selecteerden we samen bij het begin van het jaar, zo kregen we een gevarieerde leeslijst met suggesties uit verschillende hoeken”, zegt Bart.

Hilde: “We hadden al heel wat fijne bijeenkomsten met interessante discussies. Je leert boeken kennen die je misschien niet zelf zou kiezen en kan daarover van gedachten wisselen.”

Bart: “Bij de bib merkte ik dat nog meer mensen interesse hadden om aan te sluiten, maar dat was moeilijk in het bestaande concept. Daarom pakken we het vanaf dit jaar anders aan. We werken niet meer met een vaste ledenlijst, iedereen krijgt de kans om mee te komen praten. De enige voorwaarde is dat je het boek effectief gelezen hebt.”

Hilde: “Je mag gerust naar alle bijeenkomsten komen, maar dat hoeft niet. Je schrijft je op voorhand per avond in, de bib zorgt voor een drankje. Als de groep te groot wordt om samen te discussiëren, splitsen we op in kleinere groepjes.”

Bart: “De boeken voor de twee volgende bijeenkomsten selecteerden we al. Daarna willen we vanuit de groep nieuwe suggesties sprokkelen voor het najaar. Nadat iedereen het boek gelezen heeft, komen we samen op een woensdagavond om 19 uur, in de bib. Daar geef ik dan telkens een korte inleiding, met achtergrond over de schrijver (via een YouTubefilmpje), de structuur, de hoofdpersonages, de schrijfstijl en het thema. Het boek dat we donderdag bespraken was ‘Lied voor de vermisten’ van Pierre Jarawan.”

Deelneemster Frie Vandemeulebroucke vond het een ontroerend en leerrijk boek, vooral rond de burgeroorlogen en de vele vermisten in Libanon. “Het lezen van dat boek zette mij ook aan om wat meer info over het thema op te zoeken op Wikipedia en andere fora. Tijdens het debat hoorde ik dat de meeste lezers dat ook deden”, aldus Frie.

De huidige lezerskring bestaat uit: Véronique Mouton, Priscilla Debruyne, Trees Brutsaert, Ria Debyser, Marleen Veryser, Marleen Lebbe, Sabine Berquin, Frie Vandemeulebroucke, Hilde Claerhout en Bart Debruyne.

“Buiten mezelf, allemaal dames dus. Maar we doen verwoede pogingen om er ook een aantal mannen bij te krijgen. Iedereen is welkom”, zegt Bart.