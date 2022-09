‘Dans met het verleden’ is derde boek van Kimberley

Kimberley Gezels (32), afkomstig van Zwalm, maar nu wonende in de Moerestraat op het gehucht Doeveren (Koekelare), had met haar debuutroman Bevrijd me meteen de smaak van het schrijven te pakken.

Ondertussen verscheen haar tweede boek Het weeshuis, en recent liet ze ook haar derde zielenroerselen Dans met het verleden op de boekenliefhebbers los. Momenteel is Kimberley, in het dagelijkse leven poetsvrouw, haar vierde boek aan het neerpennen.

Cupido slaat toe

Door de liefde verzeilde Kimberley enkele jaren geleden in Koekelare. Haar partner, Koen Hemeryck, had via haar debuutroman de schrijfster ontdekt op Facebook. Ze begonnen met elkaar te chatten en plots sloeg Cupido toe, met een gezin als gevolg. “Als kind schreef ik graag gedichten en plaatste ik die op een website, zodat iedereen ze kon lezen. Dat was voor mij een uitlaatklep, zoals anderen gaan sporten”, steekt Kimberley van wal. Haar meter bracht haar in contact met het grotere werk. “Ze gaf me een roman en ik wist niet wat ik ermee moest. Maar toen ik het boek uit had, was ik verkocht. Vooral aan historische romans. Het werd mijn passie. En zo groeide het idee om zelf iets te schrijven. Niet om te publiceren, maar voor mezelf. Ik vond mijn gading in de historische liefdesromans en zo kwamen de ideeën en de inspiratie voor een verhaal vanzelf. Het was mijn vader – ondertussen overleden – die me stimuleerde om ermee door te gaan. Als dat je droom is, moet je er volop voor gaan. Maar het is niet alleen het schrijven, hé. Er komt zoveel meer bij kijken. Ik heb toen tal van uitgevers aangeschreven, maar ze stuurden me overal met een kluitje in het riet huiswaarts en ik vond nergens gehoor.”

Droomuitgever vinden

“Uiteindelijk kwam ik bij Boekscout terecht. Zij drukken mijn boek af, op het moment dat er één of meerdere exemplaren besteld worden. Ook mijn nieuw boek Dans met het verleden zal op die manier uitgegeven worden. Het is wel mijn grote droom om ooit een uitgever te vinden die wil investeren in mijn boek, zodat de mensen het fysiek kunnen zien liggen in de boekenwinkel.”

Verhaal

Kimberley is al bezig aan haar vierde boek, maar met drie kindjes verloopt het schrijven iets moeilijker. Het verhaal van Dans met het verleden gaat over Shane en Layla die elkaar leren kennen als ze zestien zijn. “Op school wordt Layla gepest en Shane werpt zich op als haar beschermheer. Zo worden ze heel close en ontstaat er een jeugdliefde. Maar er gebeurt iets waardoor hun wegen scheiden. Tien jaar later zien ze elkaar terug en krijgen ze de kans om wat nog onopgelost is uit te praten en achter zich te laten. En ja…. de rest van het verhaal en hoe het afloopt, ontdek je als je het boek leest”, lacht Kimberley een beetje geheimzinnig tot besluit. (EV)

Wil je Kimberley haar nieuw boek bestellen, mail dan naar kimberleygezels@gmail.com.